«Есть пострадавшие»: два автомобиля столкнулись у станции метро «Студенческая» — на месте скорая помощь

Очевидцы заявляют о пострадавших Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»











Вечером 29 сентября на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. По информации паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», там столкнулись две машины.

Авария случилась на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Геодезической в районе станции метро «Студенческая».

— Есть пострадавшие. На месте работает скорая помощь, — сказано в сообщении.

В соцсетях опубликовали фотографию с места аварии. Судя по снимку, один из автомобилей находится вблизи дорожного ограждения.

О происшествии также заявил читатель НГС. Он уточнил, что машины столкнулись в районе проспекта Карла Маркса, 37/2.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать данные о ДТП.