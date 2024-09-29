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Происшествия «Есть пострадавшие»: два автомобиля столкнулись у станции метро «Студенческая» — на месте скорая помощь

«Есть пострадавшие»: два автомобиля столкнулись у станции метро «Студенческая» — на месте скорая помощь

Авария произошла на пересечении Геодезической и проспекта Карла Маркса

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Очевидцы заявляют о пострадавших

Вечером 29 сентября на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. По информации паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», там столкнулись две машины.

Авария случилась на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Геодезической в районе станции метро «Студенческая».

— Есть пострадавшие. На месте работает скорая помощь, — сказано в сообщении.

В соцсетях опубликовали фотографию с места аварии. Судя по снимку, один из автомобилей находится вблизи дорожного ограждения.

О происшествии также заявил читатель НГС. Он уточнил, что машины столкнулись в районе проспекта Карла Маркса, 37/2.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать данные о ДТП.

Утром 29 сентября в Новосибирске на площади Ленина столкнулись два автомобиля — синий Haval и седан. Из-за удара пассажир синего паркетника вылетел на дорогу.

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Комментарии
2
Гость
2 минуты
Всем привет! Давайте знакомиться! Меня зовут Греча, а Вас? Я тут новенький, говорят тут прекрасное место для общения, куда ни плюнь, обязательно попадешь в высоконравственного согражданина. Погодите... на фото это что, лавочки такие? они металлические? жесть. И впритык к дороге. Жесть вдвойне.
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