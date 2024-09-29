«Есть пострадавшие»: два автомобиля столкнулись у станции метро «Студенческая» — на месте скорая помощь

Вечером 29 сентября на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. По информации паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», там столкнулись две машины.
Авария случилась на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Геодезической в районе станции метро «Студенческая».
— Есть пострадавшие. На месте работает скорая помощь, — сказано в сообщении.
В соцсетях опубликовали фотографию с места аварии. Судя по снимку, один из автомобилей находится вблизи дорожного ограждения.
О происшествии также заявил читатель НГС. Он уточнил, что машины столкнулись в районе проспекта Карла Маркса, 37/2.
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать данные о ДТП.
Утром 29 сентября в Новосибирске на площади Ленина столкнулись два автомобиля — синий Haval и седан. Из-за удара пассажир синего паркетника вылетел на дорогу.