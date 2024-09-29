Огромные очереди на ярмарке и толпа у нового ЛДС: главные события в Новосибирске за 28 сентября

Ежедневно в Новосибирске и области происходят сотни событий, которые попадают в ленты информационных порталов. Некоторые из них вызывают общественный резонанс, но уследить за всем, что происходит в регионе, не так просто. В этом дайджесте НГС собрал самые интересные события, которые произошли 28 сентября.
Синоптики предположили, когда в Новосибирске ляжет снег
Специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра дали предварительный прогноз о том, когда в городе образуется снежный покров. По их данным, это произойдет не раньше ноября. Вместе с тем синоптики уточнили, что прогноз на ноябрь только в разработке.
Прокуратура требует отменить концессию на строительство школ в Новосибирске
Информация о требовании надзорного ведомства появилась на сайте Арбитражного суда. Выяснилось, что прокуратура подала иск к Министерству образования и к концессионеру — ООО «Школа на Спортивной». Помимо признания концессии недействительной, ведомство требует применить последствия недействительности сделки.
В Новосибирске мужчина разбил автомобили при полиции
Известно, что инцидент произошел вечером 27 сентября в Нижней Ельцовке. Сибиряк разбил стекла машин — об этом рассказали в местном чате и выложили видео с задержанием. По информации МВД, на место выезжали полицейские. Мужчину отправили в лечебное учреждение.
Сотни новосибирцев оказались на территории нового ЛДС
Толпа собралась на площадке «Сибирь-Арены» вечером 28 сентября — там проходил концерт певицы Zivert. После завершения события в районе ЛДС собрались пробки из машин, а сотни людей шли в направлении Немировича-Данченко вдоль дороги.
Толпы новосибирцев закупаются на белорусской ярмарке
Ярмарка развернулась в центре города. Под нее в Новосибирске отдали часть парковки, поставили туалеты и отдельную палатку для сбора мусора и картона. НГС вместе с новосибирцами побывал на ярмарке и узнал, что там продают.