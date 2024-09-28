«В квартирах вонь, мы задыхаемся»: подъезд дома на территории Военного городка затопило нечистотами — видео

Жильцы обращались в управляющую компанию Источник: читательница НГС











Жительница Новосибирска заявила, что подъезд ее дома залили нечистоты. О происшествии сибирячка сообщила НГС — она прислала редакции видео из здания.

По словам сибирячки (попросила не указывать имя в публикации), речь идет о доме по улице Территория Военного Городка, 8 в Октябрьском районе. Проблема возникла несколько дней назад, во вторник, 24 сентября.

Сибирячка показала подъезд дома на видео Источник: читательница НГС

— В подъезд выйти невозможно, аромат, как в общественном туалете. Топит уже четвертый день, — сообщила женщина. —У меня ребенок маленький, чтобы выйти на улицу, надо пройти, а точнее проплыть. Мы задыхаемся. В квартирах вонь стоит.

Как объяснила сибирячка, на следующий день после происшествия в дом приехали сотрудники управляющей компании. Выяснилось, что проблема возникла на магистрали — она оказалась забитой, а колодцы — на подпорках.

— В пятницу приезжали, прочистили колодец. Они прочистили до конца, но проблема осталась в доме — в нем тоже нужно было убрать. Мы своими силами заплатили сантехнику 6 тысяч рублей, — сказала сибирячка. — Осталось все это убрать. Сегодня первый раз вышли (из дома, — прим.ред), я на руках ребенка несла и сама в этой луже…Нюхать это — ужасно.

Вместе с тем вечером 28 сентября сибирячка сообщила, что проблема не решена, — канализация вновь заполнена.

28 сентября в здании возникла проблема с канализацией Источник: читательница НГС

— Общежитие двухэтажное, у нас 14 квартир. У нас мужья на СВО. Кто-то (из жильцов, — прим.ред) с маленьким ребенком сидит, кто-то работает. Мы без мужей своих пытаемся что-то сделать, — сказала девушка.

Дом на территории Военного городка, 8 находится под управлением компании «Уютера». НГС неоднократно пытался связаться с диспетчерской службой компании, но корреспонденту не ответили на звонки. НГС направил запрос в организацию с просьбой прокомментировать данные.