«Лежит со вчерашнего вечера»: новосибирцы заявили о мертвом мужчине — на месте скорая и полиция

На месте скорая помощь и полиция Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»











Жители Новосибирска заявили о мертвом мужчине в подъезде. О происшествии сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» 28 сентября.



В сообщении сказано, что сибиряка нашли в подъезде дома на улице Гоголя. Судя по фото, которое опубликовали в соцсетях, на месте находились сотрудники полиции и скорая медицинская помощь.

В паблике также разместили скриншот сообщения о происшествии.

— Лежит со вчерашнего вечера, между 6 и 5 этажом в одном положении, — заявлено в сообщении.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области НГС рекомендовали уточнить данные о происшествии в полиции. В ГУ МВД России по региону корреспонденту сообщили, что информация поступала.

— Информация в отдел полиции №5 «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску поступала. На место выезжали сотрудники полиции, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас полицейские проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.