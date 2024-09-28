«Лежит со вчерашнего вечера»: новосибирцы заявили о мертвом мужчине — на месте скорая и полиция

Жители Новосибирска заявили о мертвом мужчине в подъезде. О происшествии сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» 28 сентября.
В сообщении сказано, что сибиряка нашли в подъезде дома на улице Гоголя. Судя по фото, которое опубликовали в соцсетях, на месте находились сотрудники полиции и скорая медицинская помощь.
В паблике также разместили скриншот сообщения о происшествии.
— Лежит со вчерашнего вечера, между 6 и 5 этажом в одном положении, — заявлено в сообщении.
В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области НГС рекомендовали уточнить данные о происшествии в полиции. В ГУ МВД России по региону корреспонденту сообщили, что информация поступала.
— Информация в отдел полиции №5 «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску поступала. На место выезжали сотрудники полиции, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас полицейские проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В конце августа в Новосибирске в запертой квартире нашли труп мужчины. Его обнаружили в Первомайском районе.