Сняла квартиру три недели назад: на Первомайке загорелся дом — из подъезда вывели босую женщину

В Новосибирске сегодня, 28 сентября, около 10:20 начался пожар на Одоевского, 1/11. Дым повалил с одной из квартир. Подробности рассказали в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».
По данным местной группы, после тушения пожарные вывели из подъезда босую женщину.
— По словам подписчиков, она сняла сгоревшую квартиру около трех недель назад. Женщина, по их наблюдениям, вела маргинальный образ жизни, часто бывала нетрезвой, — рассказали в «Моей Первомайке».
Квартира выгорела изнутри. Женщину посадили в машину скорой помощи. Корреспонденты НГС обратились за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.