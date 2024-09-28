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Происшествия Сняла квартиру три недели назад: на Первомайке загорелся дом — из подъезда вывели босую женщину

Сняла квартиру три недели назад: на Первомайке загорелся дом — из подъезда вывели босую женщину

Инцидент произошел на улице Одоевского

1 886
13 комментариев

Женщину посадили в машину скорой помощи

В Новосибирске сегодня, 28 сентября, около 10:20 начался пожар на Одоевского, 1/11. Дым повалил с одной из квартир. Подробности рассказали в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

По данным местной группы, после тушения пожарные вывели из подъезда босую женщину.

Внутри квартира выгорела

— По словам подписчиков, она сняла сгоревшую квартиру около трех недель назад. Женщина, по их наблюдениям, вела маргинальный образ жизни, часто бывала нетрезвой, — рассказали в «Моей Первомайке».

Квартира выгорела изнутри. Женщину посадили в машину скорой помощи. Корреспонденты НГС обратились за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.

Если вы знаете подробности пожара, то свяжитесь с нами

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Комментарии
13
Гость
55 минут
Привет хозяину хатёнки!? ))) Теперь восстанавливать замучается и соседям возмещать!
Гость
45 минут
Столько проблем от приезжающих чужаков. Ужас какой.
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