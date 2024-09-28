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Водитель крана оборвал провода на ЛЭП в Дзержинском районе

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Происшествия Будет дорогостоящий ремонт: водитель крана оборвал провода на ЛЭП в Дзержинском районе

Будет дорогостоящий ремонт: водитель крана оборвал провода на ЛЭП в Дзержинском районе

Жителям электричество не отключили

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8 комментариев

Кран оборвал провода

В Дзержинском районе Новосибирска сегодня, 28 сентября, утром кран-манипулятор сорвал провода у ЛЭП. Об этом рассказали в телеграм-канале АО «РЭС».

На улице Трикотажная водитель крана-манипулятора разгружал стройматериале прямо под проводами воздушной линии электропередачи 110 кВ

— При поднятии стрелы крана произошло прикосновение к проводам ЛЭП, что вызвало повреждение проводов высоковольтной линии. Благодаря срабатыванию противоаварийной автоматики потребители не почувствовали последствия технологического нарушения, — отметили в пресс-службе РЭС.

На место выехали сотрудники «Россетей», которые осмотрели поврежденный участок ЛЭП. Энергетики пришли к выводу, что манипулятор причинил ущерб сетевой организации и специалистам теперь предстоит дорогостоящий ремонт.

В августе следователи СК возбудили уголовное дело из-за падения опоры ЛЭП в Бердске. Инцидент произошел 4 августа. По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности РЭС получили крупный ущерб.

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Комментарии
8
Гость
33 минуты
Очередное разгильдяйство.
Гость
52 минуты
На этих кранах дилетанты работают?
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