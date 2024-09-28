В Нижней Ельцовке мужчина с огромными палками разбил автомобили при полиции — видео с задержанием

Местные жители вызвали полицию Источник: читательница НГС











В Новосибирске в Нижней Ельцовке вчера, 27 сентября, поздно вечером мужчина разбил стёкла автомобилей. Об этом рассказали в местном чате и выложили видео с задержанием человека.

Возле подъезда одного из домов на Лесосечной мужчина с двумя палками кричал и неадекватно себя вел. Он также утверждал, что убил человека. Местные жители вызвали полицию.

Как рассказала НГС местная жительница Виктория (имя изменено), полиция приехала и сначала пыталась с ним поговорить. Но мужчина начал бить стёкла припаркованных автомобилей. После этого сотрудники правоохранительных органов решили задержать дебошира.

Полицейские пытались поговорить с новосибирцем Источник: читательница НГС

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что вчера вызов поступал в отдел полиции «Советский».

— На место выезжали сотрудники полиции. На данный момент проводится проверка, — добавили в пресс-службе.

Мужчину после задержания отправили в лечебное учреждение.