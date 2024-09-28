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Происшествия В Нижней Ельцовке мужчина с огромными палками разбил автомобили при полиции — видео с задержанием

В Нижней Ельцовке мужчина с огромными палками разбил автомобили при полиции — видео с задержанием

Новосибирца направили в лечебное учреждение

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20 комментариев

Местные жители вызвали полицию

В Новосибирске в Нижней Ельцовке вчера, 27 сентября, поздно вечером мужчина разбил стёкла автомобилей. Об этом рассказали в местном чате и выложили видео с задержанием человека.

Возле подъезда одного из домов на Лесосечной мужчина с двумя палками кричал и неадекватно себя вел. Он также утверждал, что убил человека. Местные жители вызвали полицию.

Как рассказала НГС местная жительница Виктория (имя изменено), полиция приехала и сначала пыталась с ним поговорить. Но мужчина начал бить стёкла припаркованных автомобилей. После этого сотрудники правоохранительных органов решили задержать дебошира.

Полицейские пытались поговорить с новосибирцем

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что вчера вызов поступал в отдел полиции «Советский».

— На место выезжали сотрудники полиции. На данный момент проводится проверка, — добавили в пресс-службе.

Мужчину после задержания отправили в лечебное учреждение.

Этим летом в Первомайском районе Новосибирска полуголый местный житель в ночь с 7 на 8 июля не давал спать соседям. В 04:45 сибиряк вышел во двор и начал пинать автомобили.

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Комментарии
21
StB
1 час
"После этого сотрудники правоохранительных органов решили е" - что решили то?
Виктор Владимирович
1 час
"После этого сотрудники правоохранительных органов решили е". А что не решили "у" или "ж",либо еще хлеще "ь" ?
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