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Умерший пенсионер полдня пролежал на улице

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«Можно сказать, дружили»: умерший пенсионер полдня пролежал на улице в Новосибирске — семья уверена, что его убил знакомый

Смерти 72-летнего новосибирца предшествовала драка во дворе

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В августе Сергею Иосифовичу исполнилось 72 года

В Советском районе Новосибирска после избиения на улице погиб 72-летний пенсионер. Родные считают, что его смерть нужно расследовать как убийство. Результаты вскрытия еще не пришли, поэтому правоохранители пока не могут говорить, носила смерть криминальный характер или нет. Но предварительно дочери сказали, что мужчина умер от сердечного приступа. Корреспондент НГС нашла свидетелей и поговорила со всеми участниками этого конфликта.

«Он, к сожалению, умер»

21 сентября в Нижней Ельцовке у подъезда перед домом на улице Экваторная, 18 произошел конфликт между двумя пенсионерами. Один из них вскоре после этого скончался на улице. Погибший — 72-летний Сергей Вишняков, всю жизнь проработавший водителем. Второй участник драки — 71-летний местный житель, его знакомый.

О происшествии НГС рассказала дочь погибшего Анна Пинаева. Сама она живет в Кольцове, и о смерти папы она узнала из звонка знакомого.

— Что именно там произошло, я не знаю. По словам очевидца, того мужчину оттащили, папу подняли, потому что он был не в состоянии идти сам, довели до угла дома №15А по улице Экваторной, посадили около магазина. И он, к сожалению, там умер, — сказала Анна.

Взволнованные жители Нижней Ельцовки начали обсуждать смерть пенсионера в чате, но впоследствии все сообщения удалил администратор. Жители микрорайона в разговоре с корреспондентом НГС упомянули, что тело длительное время пролежало на улице. Свидетели поделились с редакцией фотографией погибшего Сергея Вишнякова — мы не публикуем ее по этическим соображениям.

Один из очевидцев сообщил, что лично вызвал скорую помощь в 19.30.

— Я увидел его, когда он уже был мертв. На левой стороне лица я заметил кровь в уголке губ, а на правой стороне лица — шишку, — рассказал он в разговоре с корреспондентом НГС. — Скорую мы ждали минут 15–20, потом полицию еще минут 30, а после полиция очень долго ждала следственный комитет.

Мужчина охарактеризовал погибшего как спокойного и неконфликтного пожилого человека.

По словам другой свидетельницы, тело увезли только после часу ночи.

— Я видела, как местный житель пытался задержать второго участника конфликта, обидчика, со словами: «Ты его убил!» Тот в ответ сказал, что его дочь — следователь в прокуратуре, — рассказала она. — Конфликтующими этих двоих (погибшего пенсионера и его знакомого. — Прим. ред.) мы видели не в первый раз. Недели две назад была похожая ситуация. Может быть, в первый раз произошло кровоизлияние, а сейчас этот тромб оторвался? Вообще этот обидчик — конфликтный человек, особенно когда выпьет.

Женщина также вспомнила, что агрессия была лишь со стороны нападавшего, и в целом охарактеризовала его как конфликтного человека. Сергей Вишняков, по ее словам, был тихим и спокойным.

«В справке указано, что умер отец дома»

По свидетельствам очевидцев, примерно на этом месте скончался Сергей Вишняков

По словам Анны Пинаевой, единственный подозреваемый вскоре перешел в статус свидетеля. Этот мужчина давно знал ее отца — он тоже в свое время работал водителем.

— Якобы, как он говорит, мой папа оскорбил его жену. И этот мужчина уверяет, что не бил папу, только толкнул, он упал — и на этом все закончилось. Но то, что я увидела в морге, говорит об обратном — о том, что его запинывали. И я видела этого человека: по сравнению с ним мой папа был стариком. Ну упал он — пусть лежит, зачем запинывать-то? — недоумевает женщина.

Результаты вскрытия еще не пришли, поэтому правоохранители пока не могут сказать, носила смерть криминальный характер или нет. Но предварительно Анне сообщили, что мужчина умер от сердечного приступа.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, — кратко ответили НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области.

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24 сентября родственники и друзья простились с Сергеем Вишняковым. Родные тяжело переживают смерть близкого человека. Жена погибшего вспоминает, что уговаривала его в тот день никуда не ходить, а дочь прокручивает в памяти последнюю встречу.

— Я в последний раз видела его где-то в середине недели, я к ним забежала в обед. Папа вышел лохматенький такой, волос длинный, седой. Мы его называли «домовёнок Кузя». Он такой счастливый был: «Доченька моя пришла!» Мы с ним обнялись, попили чай вместе, и он ушел в свою комнату. А мы с мамой сели поговорить, — говорит она.

Анна Пинаева хочет добиться наказания для второго участника драки и боится, что дело спустят на тормозах.

— Он же кричал: «Вы меня не посадите! Если вы что-то против меня начнете делать, знайте, что у меня дочь в прокуратуре работает! Я вас всех засажу», — уверяет она.

Нападавший не успокоился и после смерти Сергея Вишнякова — его ссору уже, вероятно, с очевидцами сняли на видео

Сейчас Анна ищет свидетелей драки, а также возможные записи с камер на подъездах или видеорегистраторов автомобилей. Также она подала заявления в следственный комитет Новосибирской области и региональную прокуратуру.

— Я потребовала разобраться с фактом возможного сокрытия улик. Взять хотя бы некорректную справку, выданную в морге: в ней указано, что умер отец дома. Переделывать ее отказались, что тоже наводит на подозрения. И я точно знаю, что идет запугивание свидетелей, — говорит женщина.

В Следкоме в ответ на запрос корреспондента НГС сообщили, что пока не обладают информацией о заявлении Анны. В прокуратуре к моменту публикации ситуацию не прокомментировали.

«Мы знали друг друга 30 лет»

Конфликт между двумя бывшими водителями произошел на парковке

Корреспонденту НГС удалось связаться со вторым участником конфликта, который мог привести к смерти Сергея Вишнякова. Мужчина заявил корреспонденту НГС, что невиновен, и настаивает на том, что даже не был рядом с погибшим в момент его смерти.

— Мы друг друга знали 30 лет, на маршрутах работали. Мало ли, когда мы и по каким поводам конфликтовали, всегда потом мирились. Встречались часто, можно сказать дружили, — уверяет он. — Это просто абсурдно звучит, будто я ему челюсть сломал! Во-первых, мне уже восьмой десяток, во-вторых, Сергей был довольно крепкого телосложения. Справиться с ним мне было очень сложно: как маленькому ребенку со взрослым человеком.

Он также добавил, что и прокуратуру упомянул совсем в другом контексте.

— Какая разница, есть у меня кто в прокуратуре или нет? Я сказал, что я буду жаловаться в прокуратуру! Потому что это было незаконное задержание. Там были шесть человек, а забрали в полицию меня конкретно. Там присутствовал неизвестный, довольно-таки молодой и резвый. По-моему, как раз вот он и замешан в этом деле, — сообщил он, добавив, что после встречи с этим «неизвестным» у него до сих пор «челюсть синяя».

Если вы стали свидетелем происшествия, свяжитесь с редакцией по телефону +7 923 157-00-00 (Telegram, WhatsApp).

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В пошлом году 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов попал в реанимацию после избиения в частном пансионате «Рэмели» на Инской, 39 в Новосибирске.

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Комментарии
12
Гость
46 минут
скрепы крепчают!
Коляныч 2.0
28 минут
СМИ: Встреча 2х пенсионерок в лесу под Петербургом закончилась стрельбой. За опята и двор стреляю в упор!
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