Из-за взрыва заправки в Дагестане погибли пятеро человек. Видео ЧП и его причина

Вечером 27 сентября в Махачкале взорвалась АЗС Plus.
По последним данным, погибли пятеро человек, среди них — ребенок. Ранены более десяти человек. 14 человек уже спасли из-под горящих завалов. Общая площадь пожара — около 500 квадратных метров.
Два взрыва прогремели с разницей примерно в 20 минут. Взрыв повредил десять легковушек и две постройки.
Предварительно, взорвался газовый баллон в здании, где располагались кассы, магазин и кофейня.
— Взрыв произошел из-за возгорания бензина. Кто виновен: сотрудник или посетитель заправки, предстоит выяснить следователям, — пишет телеграм-канал SHOT.
Очевидцы сразу кинулись на помощь раненым. Они на руках относили их к медикам. К сожалению, один из помогавших пострадал сам.
— Проезжавший мимо мужчина остановился и побежал помогать людям, в этот момент его сбила машина, — пишет SHOT.
СК Дагестана сообщил, что возбуждено уголовное дело. Статья — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновным грозит до десяти лет колонии.