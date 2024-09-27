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Происшествия Из-за взрыва заправки в Дагестане погибли пятеро человек. Видео ЧП и его причина

Из-за взрыва заправки в Дагестане погибли пятеро человек. Видео ЧП и его причина

По предварительным данным, на АЗС вспыхнул бензин

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Момент второго взрыва

Вечером 27 сентября в Махачкале взорвалась АЗС Plus.

По последним данным, погибли пятеро человек, среди них — ребенок. Ранены более десяти человек. 14 человек уже спасли из-под горящих завалов. Общая площадь пожара — около 500 квадратных метров.

Два взрыва прогремели с разницей примерно в 20 минут. Взрыв повредил десять легковушек и две постройки.

Предварительно, взорвался газовый баллон в здании, где располагались кассы, магазин и кофейня.

— Взрыв произошел из-за возгорания бензина. Кто виновен: сотрудник или посетитель заправки, предстоит выяснить следователям, — пишет телеграм-канал SHOT.

Пожарные не смогли сразу приступить к тушению из-за угрозы повторных взрывов

Очевидцы сразу кинулись на помощь раненым. Они на руках относили их к медикам. К сожалению, один из помогавших пострадал сам.

— Проезжавший мимо мужчина остановился и побежал помогать людям, в этот момент его сбила машина, — пишет SHOT.

СК Дагестана сообщил, что возбуждено уголовное дело. Статья — «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновным грозит до десяти лет колонии.

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4
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
52 минуты
Пострадавшим выдержки и выздоровления....
Гость
48 минут
Накопилось напряжение
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