Из-за взрыва заправки в Дагестане погибли пятеро человек. Видео ЧП и его причина

Момент второго взрыва Источник: BAZA / T.me

Вечером 27 сентября в Махачкале взорвалась АЗС Plus.

По последним данным, погибли пятеро человек, среди них — ребенок. Ранены более десяти человек. 14 человек уже спасли из-под горящих завалов. Общая площадь пожара — около 500 квадратных метров.

Два взрыва прогремели с разницей примерно в 20 минут. Взрыв повредил десять легковушек и две постройки.

Предварительно, взорвался газовый баллон в здании, где располагались кассы, магазин и кофейня.

— Взрыв произошел из-за возгорания бензина. Кто виновен: сотрудник или посетитель заправки, предстоит выяснить следователям, — пишет телеграм-канал SHOT.

Пожарные не смогли сразу приступить к тушению из-за угрозы повторных взрывов Источник: СУ СК России по Республике Дагестан











Источник: SHOT / T.me











Очевидцы сразу кинулись на помощь раненым. Они на руках относили их к медикам. К сожалению, один из помогавших пострадал сам.

— Проезжавший мимо мужчина остановился и побежал помогать людям, в этот момент его сбила машина, — пишет SHOT.

Источник: SHOT / T.me