Смерть 4 детей в Красноярском крае: на шерсти котенка нашли те же химикаты, что и в телах погибших

Все эти средства продаются в местном магазине Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Следователи Красноярского края обнаружили на шерсти котенка, умершего в доме отравившейся семьи в Красной Сопке, те же химикаты, что и в телах погибших детей. Об этом пишут наши коллеги из NGS24.RU со ссылкой на руководителя управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю Артему Кротову.

— В ходе расследования установлено, что в жилище, где проживали погибшие, также жил котенок. И он тоже погиб. В ходе следствия следователями обнаружено на свалке местонахождение трупа котенка. Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов и, по предварительным данным, уже на шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства, — рассказывает Артем Кротов.

Но пока точно неизвестно, от чего именно умер котенок, и связана ли его смерть с гибелью четырех детей. Следователи отрабатывают несколько версий, приоритетная — отравление инсектицидным средством, компоненты которого обнаружены в телах. Рассматривается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

В Красной Сопке отравилась вся семья — отец, беременная мать и четверо их детей. Выжили только взрослые, также удалось сохранить плод у женщины. Сначала предполагалось, что все отравились пельменями и курицей, которыми ужинали незадолго до ухудшения самочувствия, но в еде так и не нашли опасных веществ. При этом пока версия отравления едой не исключается.