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Происшествия Гнал самогон и закурил: в омской многоэтажке произошел взрыв — кадры с места

Гнал самогон и закурил: в омской многоэтажке произошел взрыв — кадры с места

В квартире разбросаны вещи, выбиты окна и балконные двери

1 902
10 комментариев

Взрыв произошел ранним утром

27 сентября в омской многоэтажке утром взорвался самогонный аппарат. Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, 61-летний мужчина варил самогон, а потом закурил. Последствия происшествия попали на видео.

На кадрах, которые предоставила областная прокуратура, видно, что в квартире выбиты окна и балконные двери, разбросаны вещи, бытовая техника, а также повреждена перегородка.

В квартире настоящий беспорядок

Организована проверка

Как рассказала корреспонденту NGS55.RU жительница квартиры, расположенной в соседнем подъезде, из-за взрыва в ее жилье чуть не рухнула стена.

Хозяйке квартиры сказали, чтобы она не заходила в комнаты

Хозяин квартиры получил ожоги рук. Его доставили в больницу. По факту произошедшего организована проверка. Ее будет контролировать прокуратура. Всего из здания эвакуировали 19 человек, 5 из них — дети.

В конце августа в Новосибирской области взорвался газ в частном доме. В результате инцидента пострадал 52-летний мужчина.

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Комментарии
10
Гость
30 минут
А ведь минздрав на каждой пачке сигарет предупреждает, что курение опасно для здоровья! Не внемлят люди, вот и результат!
Гость
27 минут
Вот это как раз не взрыв, а хлопок. Так пропагандистам и передайте.
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