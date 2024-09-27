Гнал самогон и закурил: в омской многоэтажке произошел взрыв — кадры с места

27 сентября в омской многоэтажке утром взорвался самогонный аппарат. Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, 61-летний мужчина варил самогон, а потом закурил. Последствия происшествия попали на видео.
На кадрах, которые предоставила областная прокуратура, видно, что в квартире выбиты окна и балконные двери, разбросаны вещи, бытовая техника, а также повреждена перегородка.
Как рассказала корреспонденту NGS55.RU жительница квартиры, расположенной в соседнем подъезде, из-за взрыва в ее жилье чуть не рухнула стена.
Хозяин квартиры получил ожоги рук. Его доставили в больницу. По факту произошедшего организована проверка. Ее будет контролировать прокуратура. Всего из здания эвакуировали 19 человек, 5 из них — дети.
В конце августа в Новосибирской области взорвался газ в частном доме. В результате инцидента пострадал 52-летний мужчина.