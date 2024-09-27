Гнал самогон и закурил: в омской многоэтажке произошел взрыв — кадры с места

Взрыв произошел ранним утром Источник: Екатерина Цыганова / NGS55.RU











27 сентября в омской многоэтажке утром взорвался самогонный аппарат. Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, 61-летний мужчина варил самогон, а потом закурил. Последствия происшествия попали на видео.

На кадрах, которые предоставила областная прокуратура, видно, что в квартире выбиты окна и балконные двери, разбросаны вещи, бытовая техника, а также повреждена перегородка.

В квартире настоящий беспорядок Источник: Прокуратура Омской области / Telegram











Организована проверка Источник: Прокуратура Омской области / Telegram

Как рассказала корреспонденту NGS55.RU жительница квартиры, расположенной в соседнем подъезде, из-за взрыва в ее жилье чуть не рухнула стена.

Хозяйке квартиры сказали, чтобы она не заходила в комнаты Источник: Екатерина Цыганова / NGS55.RU











Хозяин квартиры получил ожоги рук. Его доставили в больницу. По факту произошедшего организована проверка. Ее будет контролировать прокуратура. Всего из здания эвакуировали 19 человек, 5 из них — дети.