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Происшествия подробности В следующий раз будет срок: новосибирец ради денег хотел примкнуть к террористам

В следующий раз будет срок: новосибирец ради денег хотел примкнуть к террористам

Сотрудники органов безопасности не допустили, чтобы мужчина сделал это

1 081
12 комментариев

35-летний новосибирец по своей инициативе начал общаться с террористами

В УФСБ России по Новосибирской области остановили новосибирца, который едва не начал сотрудничать с террористами.

Силовики уточнили, что мужчина хотел заработать и поэтому связался с запрещенным объединением.

— 35-летний житель города установил контакт с представителями объединения «Легион „Свобода России“*» (признано Верховным судом Российской Федерации террористической организацией, деятельность на территории России запрещена), предложившими ему осуществлять подрывы на объектах массового скопления граждан, — отметили в ведомстве.

Сибиряку объявили официальное предостережение о том, что подобные действия недопустимы. Если мужчина оступится повторно, ему будет грозить реальный срок. Санкция статьи предполагает до 8 лет тюрьмы.

*«Легион „Свобода России“» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ранее НГС писал о том, что ФСБ нашла незаконное оружие у жителей Новосибирской области. Сибирякам грозит уголовное наказание.

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Комментарии
12
Татьяна 53
9 минут
Повезло мужчине, что сразу не забрали.
Гость
59 минут
Не хотят, чтобы Россия была свободной... Но это дело времени, они уже идут сюда.
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