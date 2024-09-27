В следующий раз будет срок: новосибирец ради денег хотел примкнуть к террористам

В УФСБ России по Новосибирской области остановили новосибирца, который едва не начал сотрудничать с террористами.
Силовики уточнили, что мужчина хотел заработать и поэтому связался с запрещенным объединением.
— 35-летний житель города установил контакт с представителями объединения «Легион „Свобода России“*» (признано Верховным судом Российской Федерации террористической организацией, деятельность на территории России запрещена), предложившими ему осуществлять подрывы на объектах массового скопления граждан, — отметили в ведомстве.
Сибиряку объявили официальное предостережение о том, что подобные действия недопустимы. Если мужчина оступится повторно, ему будет грозить реальный срок. Санкция статьи предполагает до 8 лет тюрьмы.
*«Легион „Свобода России“» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Ранее НГС писал о том, что ФСБ нашла незаконное оружие у жителей Новосибирской области. Сибирякам грозит уголовное наказание.