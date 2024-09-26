С экс-руководителя НИИТО Михаила Садового хотят взыскать 1,7 миллиарда рублей

Сумма ущерба по делу, по версии следствия превысила 1,3 миллиарда рублей Источник: Александр Ощепков / НГС











Прокуратура требует возместить ущерб по делу экс-руководителя НИИТО Михаила Садового. Иск подан к самому Садовому, Минздраву и ООО «ТехинКом». Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

— Истец требует взыскать ущерб от преступления в размере 1 307 187 375 рублей, также просит обратить в доход государства имущество общей кадастровой стоимостью 428 973 208,02 рублей, — сообщили в суде.

Ранее Минздрав РФ был признан потерпевшим по делу.

В ноябре 2021 года Садового признали виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и по пунктам «а, б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств).

По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, в период с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года Михаил Садовой совместно с подчиненными работниками, учредителем и управляющей обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аналитика» похитил более 1,3 миллиарда рублей при поставках медицинских товаров для нужд учреждения.

— Обвиняемый, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 миллионов рублей, — отмечали в прокуратуре НСО.

24 сентября суд вынес определение о принятии обеспечительных мер в отношении двух ответчиков.

— Судом приняты обеспечительные меры по указанному иску в виде наложения ареста на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «ТехинКом», которое приобретено на похищенные Садовым и другими лицами денежные средства, — уточнили в суде.

Определение суда к моменту публикации не было обжаловано.

Добавим, это второе уголовное дело в отношении Михаила Садового. Вместе с бывшим руководителем ФГБУ фигурантами проходили его партнер и научный консультант института Сергей Поскочин, а также трое руководителей коммерческих организаций.