НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

зап.

 751мм 52%
Подробнее
8 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48

В Новосибирске пропал 13-летний мальчик

Сибиряки — про работу в офисе
"Кузина" кинула москвичей
Что интересного в стране
Отказали в лекарстве за 2 млн рублей
Золотой фонд домов Новосибирска
Новости в Telegram
Самое важное о гриппе
Происшествия С экс-руководителя НИИТО Михаила Садового хотят взыскать 1,7 миллиарда рублей

С экс-руководителя НИИТО Михаила Садового хотят взыскать 1,7 миллиарда рублей

В суд поступил иск о возмещении ущерба к бывшему руководителю НИИТО Михаилу Садовому

865
5 комментариев

Сумма ущерба по делу, по версии следствия превысила 1,3 миллиарда рублей

Прокуратура требует возместить ущерб по делу экс-руководителя НИИТО Михаила Садового. Иск подан к самому Садовому, Минздраву и ООО «ТехинКом». Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

— Истец требует взыскать ущерб от преступления в размере 1 307 187 375 рублей, также просит обратить в доход государства имущество общей кадастровой стоимостью 428 973 208,02 рублей, — сообщили в суде.

Ранее Минздрав РФ был признан потерпевшим по делу.

В ноябре 2021 года Садового признали виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и по пунктам «а, б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств).

По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, в период с 1 января 2009 года по 28 ноября 2017 года Михаил Садовой совместно с подчиненными работниками, учредителем и управляющей обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аналитика» похитил более 1,3 миллиарда рублей при поставках медицинских товаров для нужд учреждения.

— Обвиняемый, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 миллионов рублей, — отмечали в прокуратуре НСО.

24 сентября суд вынес определение о принятии обеспечительных мер в отношении двух ответчиков.

— Судом приняты обеспечительные меры по указанному иску в виде наложения ареста на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «ТехинКом», которое приобретено на похищенные Садовым и другими лицами денежные средства, — уточнили в суде.

Определение суда к моменту публикации не было обжаловано.

Добавим, это второе уголовное дело в отношении Михаила Садового. Вместе с бывшим руководителем ФГБУ фигурантами проходили его партнер и научный консультант института Сергей Поскочин, а также трое руководителей коммерческих организаций.

Приговор по первому делу ему зачитали в июне 2019 года. НГС тогда вел онлайн-трансляцию из зала суда, где экс-руководителя учреждения осудили на три года колонии общего режима.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
238458721
33 минуты
и этот вор...
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
33 минуты
Сэкс руководитиля....Фу....исращенцы!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Знакомства

LSA,64

Tonny_White,28

Elena,40

Димитрий,37

Darvik,36

Алексей ,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление