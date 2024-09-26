НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

зап.

 751мм 52%
Подробнее
8 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48

В Новосибирске пропал 13-летний мальчик

Сибиряки — про работу в офисе
"Кузина" кинула москвичей
Что интересного в стране
Отказали в лекарстве за 2 млн рублей
Золотой фонд домов Новосибирска
Новости в Telegram
Самое важное о гриппе
Происшествия Борзые подростки устроили стрельбу на улице в Новосибирске — опасный конфликт попал на видео

Борзые подростки устроили стрельбу на улице в Новосибирске — опасный конфликт попал на видео

Сначала между подростками завязалась драка

3 284
30 комментариев

Полиция начала проверку

В Калининском районе произошел конфликт между подростками. Судя по кадрам с места происшествия, он закончился стрельбой.

Очевидцы сообщили в группе «Типичный Калининский» в «ВКонтакте», что инцидент произошёл 24 сентября. На опубликованном ролике видно, что один из подростков начал нападать с кулаками на оппонента. На что тот достал из-за спины предмет, похожий на пневматический пистолет, и открыл стрельбу по толпе подростков.

Подростки отошли от оппонента, но не разбежались

— Сообщение такое есть и зарегистрировано, — прокомментировали в пресс-службе МВД по региону.

По словам очевидцев, всё обошлось без серьёзных последствий. Что стало причиной конфликта — не уточняется.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Ранее в троллейбусе №8 новосибирец начал оскорблять группу подростков из-за их внешнего вида.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Татьяна 53
1 час
Вот это уже серьёзно и чревато последствиями.
275239151
1 час
А на днях в Кемерово толпы подростков что-то так же выясняли. Новая реальность. Культ силы
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

LSA,64

Tonny_White,28

Elena,40

Димитрий,37

Darvik,36

Алексей ,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление