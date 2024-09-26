Борзые подростки устроили стрельбу на улице в Новосибирске — опасный конфликт попал на видео

Полиция начала проверку Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Калининском районе произошел конфликт между подростками. Судя по кадрам с места происшествия, он закончился стрельбой.

Очевидцы сообщили в группе «Типичный Калининский» в «ВКонтакте», что инцидент произошёл 24 сентября. На опубликованном ролике видно, что один из подростков начал нападать с кулаками на оппонента. На что тот достал из-за спины предмет, похожий на пневматический пистолет, и открыл стрельбу по толпе подростков.

Подростки отошли от оппонента, но не разбежались Источник: «Типичный Калининский» / «ВКонтакте»

— Сообщение такое есть и зарегистрировано, — прокомментировали в пресс-службе МВД по региону.

По словам очевидцев, всё обошлось без серьёзных последствий. Что стало причиной конфликта — не уточняется.