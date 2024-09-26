«Ты кто такой, фраерок?»: новосибирец оскорбил подростков в троллейбусе из-за внешности — за них вступился другой пассажир

Агрессивному пассажиру не понравилось, как выглядят подростки Источник: «Новосибирск с огоньком» / t.me, Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирец оскорблял группу подростков в троллейбусе №8 из-за их внешнего вида. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». На записи слышно, как первые несколько секунд мужчина в синей куртке обзывает детей.

— Сидят уроды, здесь уроды сидят. Чё ты смеёшься, я тебя в окно сейчас выкину вообще, — кричит пассажир.

За детей вступился мужчина в чёрном Источник: «Новосибирск с огоньком» / t.me

За детей сразу вступился другой мужчина, сидевший за агрессором. Он стал начал общаться с пассажиром в синем.

— Ты перепутал рамсы, что ли? Перепил, веди себя спокойно, тут люди сидят, дети сидят. Что ты тут объясняешь, ты кто такой, фраерок? Сейчас выйдем, подожди, — объясняет оппонент.

Конфликт в троллейбусе завершился после того, как мужчины вышли на остановке — предположительно, они продолжили общаться на улице.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, поступала ли жалоба на агрессивного пассажира троллейбуса.