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Происшествия «Ты кто такой, фраерок?»: новосибирец оскорбил подростков в троллейбусе из-за внешности — за них вступился другой пассажир

«Ты кто такой, фраерок?»: новосибирец оскорбил подростков в троллейбусе из-за внешности — за них вступился другой пассажир

Мужчина успокоил буйного пассажира

3 795
42 комментария

Агрессивному пассажиру не понравилось, как выглядят подростки

Новосибирец оскорблял группу подростков в троллейбусе №8 из-за их внешнего вида. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». На записи слышно, как первые несколько секунд мужчина в синей куртке обзывает детей.

— Сидят уроды, здесь уроды сидят. Чё ты смеёшься, я тебя в окно сейчас выкину вообще, — кричит пассажир.

За детей вступился мужчина в чёрном

За детей сразу вступился другой мужчина, сидевший за агрессором. Он стал начал общаться с пассажиром в синем.

— Ты перепутал рамсы, что ли? Перепил, веди себя спокойно, тут люди сидят, дети сидят. Что ты тут объясняешь, ты кто такой, фраерок? Сейчас выйдем, подожди, — объясняет оппонент.

Конфликт в троллейбусе завершился после того, как мужчины вышли на остановке — предположительно, они продолжили общаться на улице.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, поступала ли жалоба на агрессивного пассажира троллейбуса.

Ранее НГС писал, что полиция начала проверку после публикации об извращенцев трамвае №18.

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42
С левого берега
54 минуты
90е прошли, но людей оттуда не вытащить...
Татьяна 53
56 минут
"Высокие" отношения
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