«Ты кто такой, фраерок?»: новосибирец оскорбил подростков в троллейбусе из-за внешности — за них вступился другой пассажир

Новосибирец оскорблял группу подростков в троллейбусе №8 из-за их внешнего вида. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». На записи слышно, как первые несколько секунд мужчина в синей куртке обзывает детей.
— Сидят уроды, здесь уроды сидят. Чё ты смеёшься, я тебя в окно сейчас выкину вообще, — кричит пассажир.
За детей сразу вступился другой мужчина, сидевший за агрессором. Он стал начал общаться с пассажиром в синем.
— Ты перепутал рамсы, что ли? Перепил, веди себя спокойно, тут люди сидят, дети сидят. Что ты тут объясняешь, ты кто такой, фраерок? Сейчас выйдем, подожди, — объясняет оппонент.
Конфликт в троллейбусе завершился после того, как мужчины вышли на остановке — предположительно, они продолжили общаться на улице.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, поступала ли жалоба на агрессивного пассажира троллейбуса.
Ранее НГС писал, что полиция начала проверку после публикации об извращенцев трамвае №18.