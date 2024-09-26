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Происшествия Отравление семьи в Красной Сопке Когда назовут точную причину смерти детей в Красноярском крае? Ответ от СК

Когда назовут точную причину смерти детей в Красноярском крае? Ответ от СК

Сейчас идут несколько экспертиз разных ведомств

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4 комментария

Одна из возможных причин отравления — вдыхание аэрозоля

Точная причина смерти детей из Красной Сопки в Красноярском крае станет известна не раньше чем через месяц после проведения судебно-медицинских экспертиз. Об этом рассказали в региональном управлении СК.

Сейчас одновременно проводятся несколько экспертиз, в том числе судебно-химические и от Роспотребнадзора, которые помогут выявить отравляющее вещество.

Родителей выписали из красноярской БСМП вчера, 26 сентября. Ранее сообщалось, что родственники ждут, когда родители вернутся домой, чтобы провести похороны, пишут наши коллеги из NGS24.RU. В администрациях поселка и района пообещали помочь деньгами: там открыли сбор средств.

Также в Следственном комитете сообщили, что в продуктах, изъятых из дома семьи, не нашли превышение опасных веществ. Однако совсем исключать эту версию нельзя.

Ранее корреспонденты NGS24.RU вели репортаж из поселка Красная Сопка. 21 сентября в местной больнице в Красной Сопке скончались шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. Остальных членов семьи доставили санавиацией в Красноярск: взрослых — в БСМП, детей — в перинатальный центр. В воскресенье, 22 сентября, скончалась 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник умер и последний ребенок в семье — ее 12-летняя сестра.

В живых остались только родители — им 32 и 34 года. Мать семейства находится на девятом месяце беременности, будущего ребенка удалось сохранить.

В краевой прокуратуре днем 24 сентября назвали приоритетной версией отравление семьи аэрозолем от насекомых. В Следкоме добавили, что пока не исключается и вариант отравления едой с неизвестным токсическим веществом.

В рвотных массах в доме семьи нашли «следы вещества, которое входит в состав инсектицидного средства от насекомых» (аэрозоля). Следователи опрашивали токсиколога, чтобы выяснить, как найденное вещество могло повлиять на отравление.

24 сентября в СК также сообщили, что биоматериалы погибших детей отправили в Российский центр судмедэкспертизы Минздрава России.

Подробности инцидента можно почитать в этом сюжете.

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Комментарии
4
мир во всём мире
4 минуты
аэрозолем от насекомых )))) да же если жевать или пить , смерть врятли наступит, это 4го класса отрава, правильно говорят , что от неё даже не всегда насекомые дохнут.
HolyFvck
9 минут
Чем же траванулись?! Ну быстрее выясняйте. Интересно же.
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