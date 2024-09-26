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Происшествия Склад с покрышками и стройматериалам загорелся в Новосибирске

Склад с покрышками и стройматериалам загорелся в Новосибирске

На месте работают спасатели

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Среди общего числа погибших в пожарах четверо детей

26 сентября произошел пожар на складе покрышек и стройматериалов в Октябрьском районе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным ведомства, здание находится на улице Толстого, 291. Площадь горения составила 60 квадратных метров. Внутри находились кислородные баллоны, их эвакуировали на безопасное расстояние.

В здании не должно было находиться людей, уточнили в МЧС. На месте работали восемь человек и две единицы техники. Возгорание локализовали.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, у вас есть фото и видео возгорания, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Напомним, 20 сентября у Гусинобродского шоссе загорелось кафе.

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