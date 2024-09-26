Склад с покрышками и стройматериалам загорелся в Новосибирске

26 сентября произошел пожар на складе покрышек и стройматериалов в Октябрьском районе. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По данным ведомства, здание находится на улице Толстого, 291. Площадь горения составила 60 квадратных метров. Внутри находились кислородные баллоны, их эвакуировали на безопасное расстояние.
В здании не должно было находиться людей, уточнили в МЧС. На месте работали восемь человек и две единицы техники. Возгорание локализовали.
Напомним, 20 сентября у Гусинобродского шоссе загорелось кафе.