Экс-мэра Сочи увезли с зоны СВО для следствия, у его окружения — обыски: рассказываем всё, что известно

В Сочи — да и во всей стране — сегодня бурно обсуждают новость о задержании бывшего мэра главного курорта страны Алексея Копайгородского. Сообщается, что он из Луганской области, куда ушел добровольцем на СВО, отправлен в Москву. В отношении чиновника возбудили уголовное дело.
Обыски проходят также у бывшего заместителя главы Сочи Олега Бурлева, который после отставки какое-то время исполнял обязанности главы, а позднее уволился из мэрии по собственному желанию. И у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина. Об этом 25 сентября сообщили РИА-новости. Есть информация, что проверяют также супругу Копайгородского. Ведь при назначении на пост у Копайгородского не было ни недвижимости, ни машин, чего не скажешь о его состоятельной супруге. Кроме того, за годы управления городом у экс-мэра официальные доходы только падали, а у супруги росли.
Так например, в 2021 году, судя по декларации, Копайгородский заработал 1,4 млн руб., что на 3% меньше, чем годом ранее. А у супруги вырос в 3,8 раза, до 37,5 млн руб. В 2020 году доходы главы Сочи снизились в 3,2 раза по сравнению с 2019 годом, до 1,45 млн руб. Супруга мэра в 2020 году задекларировала доход на уровне 9,8 млн руб.
А еще у семьи немало недвижимости.
Как пишет РБК, экс-мэра Сочи подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Летом по тому же делу был задержан советник мэра Родион Пищур. По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах по цене от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячно группировка зарабатывала на этом от 10 млн до 15 млн руб.
Вечером был, утром «отставился»
Алексей Копайгородский был назначен на пост мэра Сочи 11 сентября 2019 года. До этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку экс-мэр ушел очень резко, в мае 2024-го. Утром 14 мая горожан шокировала новость о его добровольной отставке. Причем прямо перед началом курортного сезона.
В телеграм-канале Копайгородского последняя запись — именно от этой даты.
— Перехожу на новое место работы. Глава региона Вениамин Иванович Кондратьев поддержал мое решение, — написал экс-глава.
Уже тогда по городу поползли слухи, что деятельностью мэра заинтересовались следственные органы. Тем более что чиновник пропал с радаров. Никакой информации о работе на новом месте, его телеграм-канал умолк, а в Сочи пошли задержания коллег Копайгородского.
Летом был задержан советник мэра Родион Пищур. По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах по цене от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячно группировка зарабатывала на этом от 10 млн до 15 млн руб.
Также экс-мэр Сочи может быть связан с делом главы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, полковника Сергея Симоненко, которого задержали по обвинению в получении взятки. У него и его родственников обнаружены на счетах 250 миллионов рублей, свыше 50 объектов недвижимости и 20 автомобилей, среди которых несколько — премиум-класса: Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6.
Сообщалось, что Симоненко может быть причастен к коррупционным махинациям в Сочи, администрация которого заключала контракты с рядом дружественных компаний на проведение работ по подготовке к ударам стихии. Но фактически работы не выполнялись, выделенные средства были похищены.
«Город отторгал»: что думают сочинцы о бывшем мэре
Если допустить, что экс-мэр тратил деньги с экс-главой МЧС, то погода будто была с ними в сговоре. Такого количества наводнений и ЧС, кажется, не выпало ни на одну веху градоначальников Сочи. Вот самые резонансные из них.
— 5 июля 2021-го затопило Адлер и Хосту, один человек погиб и двое пострадали — во время ливня на них упало дерево.
— 6 октября 2021-го сель повредил федеральную трассу Джубга — Сочи. Ушел в обрыв коттеджный поселок в Сергей-Поле.
— 24 июня 2022-го утонула семья туристов, которых в машине унесла разлившаяся река Шахе в море.
— 23 июля 2022 года затопило Донскую, унесло в море потоком воды десятки машин. Погибли и пропали без вести люди.
— 14 июня 2023-го ушла под воду Мацеста. Нанесен ущерб десяткам жителей Сочи.
— 27 ноября 2023-го «шторм века» подтопил дороги, разрушил набережные.
— 5 февраля 2024-го на железнодорожные пути в Сочи сошел сель, парализовав сообщение с курортом на несколько суток.
— Да его будто город с самого начала отторгал. Прям как назначили мэром, так и понеслось: потопы, наводнения, сели, обрушения, — рассказывает жительница Сочи Валентина.
— За 5 лет поднять с колен город невозможно. Но он начал наводить порядок с самостроями, которые изуродовали наш Сочи. Он начал реконструкцию Приморской набережной — это огромный проект. Да и вообще в городе стало комфортнее как-то жить, чувствуется забота. С утра на набережных, на улицах инспектирует, своими глазами смотрит всё, что делается, — считает жительница Сочи Виктория Климова.
— У администрации какой-то свой взгляд на озеленение, сплошные пальмы-крупномеры, которые в жару невозможно будет полить, там тонны воды нужны, и искусственные деревья, которые светятся ночью, а днем представляют собой ужасное зрелище, — отмечает Ирина Берестенева.
Житель Сочи Никита Демин говорит, что ему Копайгородский запомнился остановками за 1 миллиард рублей, которые город купил в лизинг.
— На самом деле они некачественно сделаны, протекают во время дождей, а во время зноя в них невозможно жарко. Я как сейчас помню, что на каждой остановке должен быть установлен программно-аппаратный комплекс, который управляет освещением, а также зарядные устройства для телефонов. Но по факту ни освещения, ни зарядок, вернее, они есть, но нерабочие. Стоимость этих остановок просто шокирует, — считает Никита Демин.
Итоги мэра за пятилетку в Сочи
После отставки Копайгородского его пресс-служба подготовила отчет о достижениях за 5 лет работы.
Отмечается, что доходная часть бюджета города увеличилась в 3,8 раза — до 57 миллиардов рублей. А объем ресурсов, привлекаемых на развитие города из вышестоящих бюджетов, — в шесть раз, с 7 до 45 миллиардов.
С 2019 по 2023 год привлечено порядка 212 миллиардов рублей инвестиций.
Динамика туристического потока увеличена на 17%. В 2019 году в Сочи приезжало 6,5 миллиона туристов, в 2023-м — 7,6 миллиона человек.
Имя Алексея Копайгородского неразрывно связано с новым генпланом. В нем 1,5 тысячи гектаров земли выделено для парков, скверов и новых территорий озеленения. 17 километров — для набережных и 30 — для пляжей.
Алексей Копайгородский отмечен памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», учрежденной президентом РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.
А вот последние новости с задержанием Копайгородского в мэрии комментировать не стали. Воздерживаются от официальных комментариев и силовые ведомства. В краевом следкоме сообщили, что не обладают информацией по данному вопросу. Между тем, Следком РФ попросил арестовать бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, следует из картотеки московских судов.
Позже мэрия Сочи сообщила:
— На текущий момент никаких следственных действий в администрации Хостинского внутригородского района Сочи не ведется. Глава внутригородской администрации Иван Савин находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои должностные обязанности.
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