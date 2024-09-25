Экс-мэра Сочи увезли с зоны СВО для следствия, у его окружения — обыски: рассказываем всё, что известно

Алексей Копайгородский возглавлял мэрию главного курорта страны 5 лет Источник: Алексей Копайгородский / T.me











В Сочи — да и во всей стране — сегодня бурно обсуждают новость о задержании бывшего мэра главного курорта страны Алексея Копайгородского. Сообщается, что он из Луганской области, куда ушел добровольцем на СВО, отправлен в Москву. В отношении чиновника возбудили уголовное дело.

Обыски проходят также у бывшего заместителя главы Сочи Олега Бурлева, который после отставки какое-то время исполнял обязанности главы, а позднее уволился из мэрии по собственному желанию. И у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина. Об этом 25 сентября сообщили РИА-новости. Есть информация, что проверяют также супругу Копайгородского. Ведь при назначении на пост у Копайгородского не было ни недвижимости, ни машин, чего не скажешь о его состоятельной супруге. Кроме того, за годы управления городом у экс-мэра официальные доходы только падали, а у супруги росли.

Источник: Суды г.Москвы

Так например, в 2021 году, судя по декларации, Копайгородский заработал 1,4 млн руб., что на 3% меньше, чем годом ранее. А у супруги вырос в 3,8 раза, до 37,5 млн руб. В 2020 году доходы главы Сочи снизились в 3,2 раза по сравнению с 2019 годом, до 1,45 млн руб. Супруга мэра в 2020 году задекларировала доход на уровне 9,8 млн руб.

А еще у семьи немало недвижимости.

Как пишет РБК, экс-мэра Сочи подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Летом по тому же делу был задержан советник мэра Родион Пищур. По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах по цене от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячно группировка зарабатывала на этом от 10 млн до 15 млн руб.

Вечером был, утром «отставился»

С 14 мая 2024-го экс-мэр ушел в тень Источник: Алексей Копайгородский / T.me











Алексей Копайгородский был назначен на пост мэра Сочи 11 сентября 2019 года. До этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку экс-мэр ушел очень резко, в мае 2024-го. Утром 14 мая горожан шокировала новость о его добровольной отставке. Причем прямо перед началом курортного сезона.

В телеграм-канале Копайгородского последняя запись — именно от этой даты.

— Перехожу на новое место работы. Глава региона Вениамин Иванович Кондратьев поддержал мое решение, — написал экс-глава.

Уже тогда по городу поползли слухи, что деятельностью мэра заинтересовались следственные органы. Тем более что чиновник пропал с радаров. Никакой информации о работе на новом месте, его телеграм-канал умолк, а в Сочи пошли задержания коллег Копайгородского.

Летом был задержан советник мэра Родион Пищур. По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах по цене от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячно группировка зарабатывала на этом от 10 млн до 15 млн руб.

Также экс-мэр Сочи может быть связан с делом главы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, полковника Сергея Симоненко, которого задержали по обвинению в получении взятки. У него и его родственников обнаружены на счетах 250 миллионов рублей, свыше 50 объектов недвижимости и 20 автомобилей, среди которых несколько — премиум-класса: Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6.

Сообщалось, что Симоненко может быть причастен к коррупционным махинациям в Сочи, администрация которого заключала контракты с рядом дружественных компаний на проведение работ по подготовке к ударам стихии. Но фактически работы не выполнялись, выделенные средства были похищены.

«Город отторгал»: что думают сочинцы о бывшем мэре

Удар стихии в июле 2022-го Источник: Артур Лебедев / SOCHI1.RU











Если допустить, что экс-мэр тратил деньги с экс-главой МЧС, то погода будто была с ними в сговоре. Такого количества наводнений и ЧС, кажется, не выпало ни на одну веху градоначальников Сочи. Вот самые резонансные из них.

— 5 июля 2021-го затопило Адлер и Хосту, один человек погиб и двое пострадали — во время ливня на них упало дерево.

— 6 октября 2021-го сель повредил федеральную трассу Джубга — Сочи. Ушел в обрыв коттеджный поселок в Сергей-Поле.

— 24 июня 2022-го утонула семья туристов, которых в машине унесла разлившаяся река Шахе в море.

— 23 июля 2022 года затопило Донскую, унесло в море потоком воды десятки машин. Погибли и пропали без вести люди.

— 14 июня 2023-го ушла под воду Мацеста. Нанесен ущерб десяткам жителей Сочи.

— 27 ноября 2023-го «шторм века» подтопил дороги, разрушил набережные.

— 5 февраля 2024-го на железнодорожные пути в Сочи сошел сель, парализовав сообщение с курортом на несколько суток.

— Да его будто город с самого начала отторгал. Прям как назначили мэром, так и понеслось: потопы, наводнения, сели, обрушения, — рассказывает жительница Сочи Валентина.

— За 5 лет поднять с колен город невозможно. Но он начал наводить порядок с самостроями, которые изуродовали наш Сочи. Он начал реконструкцию Приморской набережной — это огромный проект. Да и вообще в городе стало комфортнее как-то жить, чувствуется забота. С утра на набережных, на улицах инспектирует, своими глазами смотрит всё, что делается, — считает жительница Сочи Виктория Климова.

Горожане отмечают и массу положительных моментов: благоустройство города и обновление инфраструктуры Источник: Оксана Витязь











— У администрации какой-то свой взгляд на озеленение, сплошные пальмы-крупномеры, которые в жару невозможно будет полить, там тонны воды нужны, и искусственные деревья, которые светятся ночью, а днем представляют собой ужасное зрелище, — отмечает Ирина Берестенева.

Житель Сочи Никита Демин говорит, что ему Копайгородский запомнился остановками за 1 миллиард рублей, которые город купил в лизинг.

— На самом деле они некачественно сделаны, протекают во время дождей, а во время зноя в них невозможно жарко. Я как сейчас помню, что на каждой остановке должен быть установлен программно-аппаратный комплекс, который управляет освещением, а также зарядные устройства для телефонов. Но по факту ни освещения, ни зарядок, вернее, они есть, но нерабочие. Стоимость этих остановок просто шокирует, — считает Никита Демин.

Итоги мэра за пятилетку в Сочи

После отставки Копайгородского его пресс-служба подготовила отчет о достижениях за 5 лет работы.

Отмечается, что доходная часть бюджета города увеличилась в 3,8 раза — до 57 миллиардов рублей. А объем ресурсов, привлекаемых на развитие города из вышестоящих бюджетов, — в шесть раз, с 7 до 45 миллиардов.

В город стало приезжать больше туристов Источник: Sochi.ru











С 2019 по 2023 год привлечено порядка 212 миллиардов рублей инвестиций.

Динамика туристического потока увеличена на 17%. В 2019 году в Сочи приезжало 6,5 миллиона туристов, в 2023-м — 7,6 миллиона человек.

Имя Алексея Копайгородского неразрывно связано с новым генпланом. В нем 1,5 тысячи гектаров земли выделено для парков, скверов и новых территорий озеленения. 17 километров — для набережных и 30 — для пляжей.

Алексей Копайгородский отмечен памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи», учрежденной президентом РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.

А вот последние новости с задержанием Копайгородского в мэрии комментировать не стали. Воздерживаются от официальных комментариев и силовые ведомства. В краевом следкоме сообщили, что не обладают информацией по данному вопросу. Между тем, Следком РФ попросил арестовать бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, следует из картотеки московских судов.

Позже мэрия Сочи сообщила:

— На текущий момент никаких следственных действий в администрации Хостинского внутригородского района Сочи не ведется. Глава внутригородской администрации Иван Савин находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои должностные обязанности.