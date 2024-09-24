Следователи показали дихлофос, найденный в доме отравленной семьи — его выпускает завод из Новосибирска

Известно, что от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











В Красноярском крае в анализах отравившейся семьи нашли вещества, которые входят в состав средств от насекомых. Выяснилось, что производителем дихлофоса оказался завод из Новосибирской области — об этом сообщает РИА Новости.

— Мы в курсе. <…> Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации, — сообщает издание со ссылкой на представителя компании.

Речь идет о заводе «Сибиар» — на сайте предприятия сказано, что ранее предприятие имело название Новосибирский завод бытовой химии.

По данным «Контур.Фокуса», АО «Сибиар» образовали в 1992 году в Новосибирске, гендиректором предприятия выступает депутат Заксобрания НСО Виктор Кушнир, акционерами (на конец 2015 года) — Виктор Кушнир (25,13%), Эдуард Саликаев (14,63%), Ирина Филатова (13,45%) и Надежда Филатова (10,16%). На конец 2023 года выручка организации составила 7,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиарда рублей.

Средства от насекомых, которые нашли в доме семьи Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия











Ранее красноярские следователи публиковали фотографии средств от насекомых, которые нашли в доме отравившейся семьи. На снимках оказалась аэрозоль «Варан» — средство имеется в каталоге интернет-магазина новосибирского завода.

НГС позвонил руководителю предприятия, но он не ответил на звонок корреспондента. НГС направил запрос в организацию с просьбой прокомментировать данные о ситуации.

Днем 24 сентября в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю сообщили, что следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах рвотных масс.

— Следователями-криминалистами краевого СК России биологический материал погибших детей доставлен в ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России» для проведения судебно-химических экспертиз с целью установления токсического вещества, повлекшего отравление детей и наступление их смерти, — сообщили в СК.

Наши коллеги из NGS24.RU побывали в поселке Красная Сопка, где от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей. В субботу, 21 сентября, в местной больнице умерли 6-летняя девочка и ее 13-летний брат. Остальных членов семьи доставили санавиацией в Красноярск: взрослых в БСМП, детей в перинатальный центр.