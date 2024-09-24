От отравления погибли четверо детей: в анализах красноярской семьи нашли следы вещества из дихлофоса

Средства от насекомых, которые нашли в доме семьи Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия











В анализах отравившейся семьи из Красноярского края обнаружили вещества, которые входят в состав средств от насекомых. Об этом сообщили в региональном СК.

Сейчас следователи опрашивают токсиколога, чтобы выяснить, как найденное вещество могло повлиять на отравление.

В прокуратуре днем 24 сентября назвали приоритетной версией отравление семьи аэрозолем от насекомых. В Следкоме добавили, что пока не исключается и вариант отравления едой с неизвестным токсическим веществом.

Ранее наши коллеги из NGS24.RU побывали в поселке Красная Сопка, где от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей. 21 сентября в местной больнице скончались шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. Остальных членов семьи доставили санавиацией в Красноярск: взрослых в БСМП, детей в перинатальный центр. В воскресенье, 22 сентября, скончалась 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник умер и последний ребенок в семье — 12-летняя сестра.