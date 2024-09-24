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Погибли четверо: в анализах отравившейся семьи нашли следы вещества из дихлофоса

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Происшествия От отравления погибли четверо детей: в анализах красноярской семьи нашли следы вещества из дихлофоса

От отравления погибли четверо детей: в анализах красноярской семьи нашли следы вещества из дихлофоса

Ранее отравление аэрозолем назвали приоритетной версией

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32 комментария

Средства от насекомых, которые нашли в доме семьи

В анализах отравившейся семьи из Красноярского края обнаружили вещества, которые входят в состав средств от насекомых. Об этом сообщили в региональном СК.

Сейчас следователи опрашивают токсиколога, чтобы выяснить, как найденное вещество могло повлиять на отравление.

В прокуратуре днем 24 сентября назвали приоритетной версией отравление семьи аэрозолем от насекомых. В Следкоме добавили, что пока не исключается и вариант отравления едой с неизвестным токсическим веществом.

Ранее наши коллеги из NGS24.RU побывали в поселке Красная Сопка, где от отравления неизвестным веществом погибли четверо детей. 21 сентября в местной больнице скончались шестилетняя девочка и ее 13-летний брат. Остальных членов семьи доставили санавиацией в Красноярск: взрослых в БСМП, детей в перинатальный центр. В воскресенье, 22 сентября, скончалась 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник умер и последний ребенок в семье — 12-летняя сестра.

В живых остались только родители — им 32 и 34 года. Мать семейства находится на девятом месяце беременности. Днем в понедельник, 24 сентября, взрослые пришли в себя, плоду ничего не угрожает.

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Комментарии
32
кулькулятр
26 минут
Этот дихлофос делают у нас на Станционной, на бывшем заводе бытовой химии.
Гость
40 минут
Чтобы отравиться вараном, надо в суп весь баллончик вылить. Постоянно то муху травану, то таракана, и на еду попадает, и сам в квартире нахожусь. И ниче, живой пока еще. Там явно не в дихлофосе дело
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