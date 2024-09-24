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Происшествия «Мы не первые»: автомобиль застрял в открытой ливневке на Нарымской

«Мы не первые»: автомобиль застрял в открытой ливневке на Нарымской

Инцидент произошел в Заельцовском районе

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14 комментариев

Жительница Новосибирска на машине попала колесом в открытую ливневку

24 сентября на выезде с улицы Нарымской на улицу с Галащука в Новосибирске автомобиль провалился колесом в открытую ливневку. Об этом рассказала владелица машины.

— Остановился свидетель и сообщил нам, что мы уже не первые, кто попадает в данную ситуацию. Он ещё три дня назад звонил в 112 и сообщал, что открыта линевка. Но, как мы видим, ответственные лица бездействуют, — рассказала анонимно сибирячка в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Редакция НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, получали ли они ранее жалобы на отсутствие решетки на этой ливневой канализации, а также уточнить сроки устранения проблемы.

В августе в Заельцовском районе Новосибирска на Красном проспекте провалилась колесом в асфальт бетономешалка.

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Комментарии
14
Гость
20 минут
Щас мэр прибежит и вытащит!
Гость
15 минут
Если мужик - реши проблему сам.
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