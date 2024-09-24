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Происшествия Целится в людей и автомобили: неизвестный мужчина устроил стрельбу в Барнауле

Целится в людей и автомобили: неизвестный мужчина устроил стрельбу в Барнауле

Инцидент произошел на улице Попова

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На лобовых стеклах автомобилей остаются следы от пуль

Жители домов на Попова пожаловались, что неизвестный человек регулярно обстреливает автомобили из пневматического пистолета. Со слов очевидцев, он целится в людей и лобовые стекла. Обращение обеспокоенных жителей опубликовали в «Инцидент Барнаул».

— «Стрелок» занимается этим только в ночное время суток и достаточно метко. Мы слышали выстрелы, но не поняли, откуда стреляли. В нашу машину попали, когда она находилась на огороженной платной парковке на территории детского центра. В полицию обращались на неделе, но пока с нами никто не связывался, — говорится в посте.

В сообщении отметили, что обстрелы продолжаются с начала сентября. Очевидцы также отмечают, что на прошлой неделе в соседнем доме мужчина стрелял из пневматического оружия по голубям. Тогда полиции удалось задержать нарушителя. Пока неизвестно, связаны ли эти инциденты. Полиция начала проверку.

Ранее новосибирские пчеловоды заявили о нападении на их ульи. По словам мужчины, неизвестные открыли стрельбу по его пасеке.

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