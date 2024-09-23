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Происшествия Отправился в поход, но не дошел: на Алтае спасатели на вертолете эвакуировали туриста

Отправился в поход, но не дошел: на Алтае спасатели на вертолете эвакуировали туриста

Мужчину доставили в больницу

559
3 комментария

Мужчина повредил колено и не смог идти

В Республике Алтай спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали туриста, который повредил колено. Об этом сообщили в региональном МЧС.

— Мужчина проходил маршрут Джазатор — Аккемское озеро. С помощью GPS-трекера он отправил жене сообщение о том, что ушиб колено и не может идти, а также сообщил свои координаты, — пояснили в ведомстве.

На помощь мужчине направили пятерых спасателей и вертолет. Пострадавшего доставили в республиканскую больницу.

Ранее в Горном Алтае с горы Белухи с помощью санавиации спустили туристку из Новосибирска. Когда девушка была на высоте, у нее резко заболел живот, и состояние ухудшалось каждый час.

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Комментарии
3
Гость
22 минуты
Предлогаю нанести удар по американским военным базам. На территории Евразии. ?
Гость
16 минут
Его страховка отплатит услуги вертолёта?
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