Отправился в поход, но не дошел: на Алтае спасатели на вертолете эвакуировали туриста

Мужчина повредил колено и не смог идти Источник: МЧС Республики Алтай











В Республике Алтай спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали туриста, который повредил колено. Об этом сообщили в региональном МЧС.

— Мужчина проходил маршрут Джазатор — Аккемское озеро. С помощью GPS-трекера он отправил жене сообщение о том, что ушиб колено и не может идти, а также сообщил свои координаты, — пояснили в ведомстве.

Источник: МЧС Республики Алтай

На помощь мужчине направили пятерых спасателей и вертолет. Пострадавшего доставили в республиканскую больницу.