Школьник с молотком напал на одноклассников в Иркутской области: что известно о происшествии

Школьникиустроил нападение на перемене Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Школьник напал на одноклассников в школе №1 Балаганска Иркутской области. Как минимум трое учеников получили ранения. Сообщение об инциденте в полицию поступило утром 23 сентября, рассказали правоохранители коллегам из IRCITY.RU.

— Сообщение об инциденте в полицию поступило утром 23 сентября. 13-летний подросток ударил своего одноклассника, а также попал по рукам ещё двоим ученикам. Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы, — сообщили в пресс-слукжбье ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным Mash, все произошло на перемене перед уроком физкультуры. При нападении у школьника был молоток. Школьник размахивал им и кричал. Он стоял спиной дваери раздевалки, поэтому никто не мог выйти. Охраны в здании не было. Руководство школы не знает, работали ли камеры в этот день.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), передают в областном СК.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

— Трое ребят получили небольшие ранения. Одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные, мама от госпитализации сына отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей. Другие ребята за медицинской помощью не обращались, — рассказала детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Полиция проводит проверку, выясняются мотивы поступка подростка. Ранее на профилактических учетах нападавший не состоял.