Школьник с молотком напал на одноклассников в Иркутской области: что известно о происшествии

Школьник напал на одноклассников в школе №1 Балаганска Иркутской области. Как минимум трое учеников получили ранения. Сообщение об инциденте в полицию поступило утром 23 сентября, рассказали правоохранители коллегам из IRCITY.RU.
— Сообщение об инциденте в полицию поступило утром 23 сентября. 13-летний подросток ударил своего одноклассника, а также попал по рукам ещё двоим ученикам. Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы, — сообщили в пресс-слукжбье ГУ МВД России по Иркутской области.
По данным Mash, все произошло на перемене перед уроком физкультуры. При нападении у школьника был молоток. Школьник размахивал им и кричал. Он стоял спиной дваери раздевалки, поэтому никто не мог выйти. Охраны в здании не было. Руководство школы не знает, работали ли камеры в этот день.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), передают в областном СК.
Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.
— Трое ребят получили небольшие ранения. Одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные, мама от госпитализации сына отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей. Другие ребята за медицинской помощью не обращались, — рассказала детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева.
Полиция проводит проверку, выясняются мотивы поступка подростка. Ранее на профилактических учетах нападавший не состоял.
16 сентября подросток в школе № 68 в Ленинском районе Челябинска избил молотком других детей и учителей. Он планировал включить трансляцию нападения. После происшествия школьник хотел покончить с собой, но его остановили. Нападавшему не грозит уголовное наказание за содеянное, так как на момент совершения преступления ему было 13 лет.