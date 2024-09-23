Все дети погибли после ужина пельменями: что известно об отравлении семьи в Красноярском крае — версии и факты

Так выглядит дом семьи, которая отравилась Источник: Прокуратура Красноярского края / T.me











В поселке Красная Сопка Красноярского края произошла страшная трагедия. Четверо детей погибли в результате отравления неизвестным веществом. Состояние родителей стабилизировали. Сейчас они дают показания. Рассказываем всё, что известно о происшествии к этому часу.

Что случилось

Семья из Красной Сопки купила курицу и пельмени в местном магазине и приготовила их на ужин. На утро все почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам с жалобами на пищевое отравление.

Один из соседей рассказал NGS24.RU, что отец семейства обратился к сестре за помощью. Он попросил отвести в больницу младшую дочь, поскольку рядом медучреждений не было.

Соседи рассказали, что произошло в день трагедии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Когда сестра приехала, она звонила моей [жене], говорит, что отец тоже никакой был, плохо было, тошнило, рвало. Он говорит, что девочке плохо. Говорит: «Приедь, спаси дочь, увези в больницу». Вот он ее первую увез. Отец потом звонил [и говорил]: «Приезжай, мы, наверно, все помрем». Всем плохо. Ночью началось, не знаю, почему она ночью не вызвала скорую.

Четверых детей 6, 11, 12 и 13 лет спасти не удалось. Они умерли один за другим. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. Остальные члены семьи были доставлены санитарной авиацией в Красноярск: взрослые — в БСМП, дети — в перинатальный центр. Третий ребенок — 11-летняя девочка — умер в воскресенье. Четвертый и последний ребенок в семье скончался в ночь на понедельник, несмотря на усилия врачей.

Брат отца сообщил, что был в больнице с умирающими детьми.

— У нас у самих четверо детей. Как одна семья жили. У меня дети плачут, все плачут. Мы сами все на таблетках, уже третий день не спим. Дети практически на руках у нас умирали, мы всё это видели в больнице. Нам очень тяжело, — говорит мужчина.

Состояние пострадавших

Родители погибших находятся в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича. Они пришли в сознание спустя два дня после происшествия. Мать, потерявшая четверых детей, находится на 9-м месяце беременности. Сейчас плоду ничего не угрожает. Отец сообщил, что только он принял лекарство, когда всем стало плохо.

Расследование и версии

Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — сбыт товаров или оказание услуг, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (максимальный срок — 10 лет). Прокуратура и Роспотребнадзор проводят свои проверки.

Прокуратура озвучила две версии по делу о тяжелейшем отравлении.

— В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества. В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования, — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Следствие проверяет разные версии случившегося Источник: Прокуратура Красноярского края / T.me

Таких же версий придерживается Следственный комитет. Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопинской амбулатории, родственников семьи. Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине.

В доме семьи во время обысков был обнаружен пакет со средствами от насекомых, он изъят на экспертизу. По словам соседей, мать также приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу, пишет SHOT. Предположительно кто-то из детей мог добавить отраву в еду, перепутав со специями.

Родители на допросе заверили, что приправ при готовке они не добавляли.

Что известно о магазине, где семья покупала продукты

Коллеги из NGS24.RU побывали в магазине «Олимп», где семья закупилась продуктами для смертельного ужина. Продавец утверждает, что продукцию поставили неделю назад, но до сих пор больше никто из местных не жаловался на плохое самочувствие. Женщина отметила, что поставщики у них проверенные. Она также рассказала, что местные думают о трагедии.

Продавец рассказала свою версию случившегося Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— У каждого свои предположения. Там женщина такая, дома бардак и так далее. Как можно было допустить такое — пища рядом и приправы, и рядом отрава для мух или крысиный яд? Может, дети похулиганили или готовили дети, маме помогали. Никто ничего не знает. Ждем результатов экспертизы, — сообщила продавец.