«Отправил в нокаут мою дочку»: мать 15-летней девочки — об избиении ребёнка на ОбьГЭСе

Мужчина избил девочку из-за того, что она материлась с подружкой Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Полиция продолжает искать мужчину, который избил 15-летнюю девочку на улице Софийской в Новосибирске. Об этом редакции НГС в понедельник сообщила мать пострадавшей Наталья. По её словам, конфликт начался после того, как мужчина сделал ребёнку замечание — якобы она материлась с подружкой на улице.

— Шли девочки, подошёл к ним мужчина взрослый 50-60 лет, как они говорят. Он сделал им замечание, чтобы они не матерились — они делали это между собой, не в общественном месте, а в кустах. Может, и был какой-то мат в речи, всё-таки по 15 лет девочкам. Они ему сказали: «Дяденька, куда шёл, туда и иди». Он начал грубить, махать руками. Потом всё быстро произошло: он просто отправил в нокаут мою дочь тремя ударами по лицу. Она потеряла сознание, а он стал пинать ногами её ещё, — говорит собеседница.

В больнице Наталье сообщили, что у ребёнка нет ни сотрясения, ни перелома носа, но мать планирует провести повторный осмотр, так как состояние дочери не улучшается.

— Нос во всё лицо — в больнице сказали, что перелома нет, но мне кажется, что есть. Также сказали, что нет сотрясения, но ребёнка рвёт, голова кружится — сотрясение налицо, поэтому поедем в другую больницу. Ушибы по всему телу, она ходить не может.

Личность нападавшего ещё не установлена, уточнила мать пострадавшей.

— Его ищут, но пока неизвестно, кто это сделал. В полиции сказали, что просматривают камеры. Ребёнка пока не опрашивали, она ещё не готова дать показания, — заключила женщина.

Накануне НГС писал, что полиция проводит проверку по факту нападения мужчины на ребёнка.