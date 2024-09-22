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Происшествия Два «рыбака» заявили, что заплыли в запретную зону и не могут выбраться — при них не оказалось лодки

Два «рыбака» заявили, что заплыли в запретную зону и не могут выбраться — при них не оказалось лодки

Мужчины вызвали спасателей

988
12 комментариев

Инцидент произошел вчера, 21 сентября

Вчера, 21 сентября, двое мужчин обратились к спасателям МАСС, заявив, что их лодку принесло на запретную территорию и они потерялись. На поиск пострадавших выехал водный экипаж «Тайфун».

Как рассказали в пресс-службе МАСС, на берегу оказались 45-летний и 52-летний мужчины, но лодки с ними не было.

Мужчины не смогли найти дорогу

— Мужчины были обнаружены в состоянии сильного алкогольного опьянения на берегу реки Обь в районе улицы Водозабор, 1А. Алкогольное опьянение было настолько сильным, что мужчины не смогли найти ни одной дороги или других жилых ориентиров, — сообщили в МАСС.

Потерявшиеся попросили отвезти их к ближайшей дороге. Это согласились сделать сотрудники полиции на воде.

В Новосибирске 8-летний мальчик час простоял у фонарного столба, а всё потому, что его палец застрял в гайке, которая приварена к столбу. На место выезжали спасатели

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Новосибирск Спасатели Рыбаки Река
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Комментарии
12
267039456
25 минут
Наконец то, написали про настоящих рыбаков! А то жены верят, что купленная на рынке рыбёшка поймана их добытчиками!
Директор Завода (Ржака)
36 минут
Счёт им выставили за спасение ?
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