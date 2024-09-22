Два «рыбака» заявили, что заплыли в запретную зону и не могут выбраться — при них не оказалось лодки

Инцидент произошел вчера, 21 сентября Источник: МКУ Служба аварийно-спасательных работ / «ВКонтакте»











Вчера, 21 сентября, двое мужчин обратились к спасателям МАСС, заявив, что их лодку принесло на запретную территорию и они потерялись. На поиск пострадавших выехал водный экипаж «Тайфун».

Как рассказали в пресс-службе МАСС, на берегу оказались 45-летний и 52-летний мужчины, но лодки с ними не было.

Мужчины не смогли найти дорогу Источник: МКУ Служба аварийно-спасательных работ / «ВКонтакте»

— Мужчины были обнаружены в состоянии сильного алкогольного опьянения на берегу реки Обь в районе улицы Водозабор, 1А. Алкогольное опьянение было настолько сильным, что мужчины не смогли найти ни одной дороги или других жилых ориентиров, — сообщили в МАСС.

Потерявшиеся попросили отвезти их к ближайшей дороге. Это согласились сделать сотрудники полиции на воде.