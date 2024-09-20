«Находится в эпицентре рудника»: сейсмолог назвал возможную причину землетрясения в Шерегеше

Точную причину пока назвать нельзя Источник: Южный Кузбасс / Telegram, Юлия Шипицина / NGS.RU











Землетрясение, которое накануне произошло в Таштагольском районе Кузбасса, могло произойти из-за работы шахты. Почему причина толчков может быть техногенной, объяснил директор Алтае-Саянского филиала единой геодезической службы РАН Алексей Еманов.

Эксперт сразу отметил, что точную причину сейсмособытия, произошедшего накануне вечером в Кузбассе, пока определить невозможно, так как рядом с эпицентром «недостаточно плотная сейсмическая сеть».

По данным, которые зафиксировали станции, кузбассовцы пережили событие магнитудой 4,6 по шкале Рихтера. Эпицентр пришелся на Казское городское поселение, где работает одна из кузбасских шахт. Интенсивность там была 5,8 балла.

Насколько явление прошло глубже угледобывающего предприятия, сказать сложно. По многим признакам, полученным из оперативной сводки, событие произошло из-за работ угольщиков. На это, по словам Еманова, указывает то, что механизм взбросовый, при котором горные породы сдвигаются под углом в 45 градусов.

Увидеть результат такие движений можно по кадрам, которые публикуют жители Таштагольского района. По их словам, на территории поселка расширился провал в земле. Воронка тоже указывает на техногенный характер толчков.

Источник: Южный Кузбасс / Telegram











— Для точных выводов нужно проводить наблюдения. Вертикальное растяжение и горизонтальное сжатие, то есть один борт разрыва поднялся вверх, другой пошел вниз. Это больше характерно для техногенных событий. Именно при горных работах снимается вертикальные напряжения, — отмечает специалист.

Наши коллеги из NGS42.RU звонили в пресс-службу компании ЕВРАЗ, которой принадлежит Казская шахта, чтобы узнать, принесло ли землетрясение разрушения на предприятии или сбои в его работе. На момент публикации ответ не поступил.