НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

ясная погода, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

вос.

 755мм 80%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,70
EUR 103,25

В Новосибирске назван кандидат на пост нового министра строительства

Что интересного в стране
Реформа довела до СИЗО
Обзор хороших детсадов
Пшеница полегла
Главные тренды сезона
Что делать, если не дают тепло
Из хлама на рок-сцену
Новости в Telegram
Происшествия «Находится в эпицентре рудника»: сейсмолог назвал возможную причину землетрясения в Шерегеше

«Находится в эпицентре рудника»: сейсмолог назвал возможную причину землетрясения в Шерегеше

После толчков у жителей обрушились потолочные покрытия и пошли трещины по стенам

489
1 комментарий

Точную причину пока назвать нельзя

Землетрясение, которое накануне произошло в Таштагольском районе Кузбасса, могло произойти из-за работы шахты. Почему причина толчков может быть техногенной, объяснил директор Алтае-Саянского филиала единой геодезической службы РАН Алексей Еманов.

Эксперт сразу отметил, что точную причину сейсмособытия, произошедшего накануне вечером в Кузбассе, пока определить невозможно, так как рядом с эпицентром «недостаточно плотная сейсмическая сеть».

По данным, которые зафиксировали станции, кузбассовцы пережили событие магнитудой 4,6 по шкале Рихтера. Эпицентр пришелся на Казское городское поселение, где работает одна из кузбасских шахт. Интенсивность там была 5,8 балла.

Насколько явление прошло глубже угледобывающего предприятия, сказать сложно. По многим признакам, полученным из оперативной сводки, событие произошло из-за работ угольщиков. На это, по словам Еманова, указывает то, что механизм взбросовый, при котором горные породы сдвигаются под углом в 45 градусов.

Увидеть результат такие движений можно по кадрам, которые публикуют жители Таштагольского района. По их словам, на территории поселка расширился провал в земле. Воронка тоже указывает на техногенный характер толчков.

— Для точных выводов нужно проводить наблюдения. Вертикальное растяжение и горизонтальное сжатие, то есть один борт разрыва поднялся вверх, другой пошел вниз. Это больше характерно для техногенных событий. Именно при горных работах снимается вертикальные напряжения, — отмечает специалист.

Наши коллеги из NGS42.RU звонили в пресс-службу компании ЕВРАЗ, которой принадлежит Казская шахта, чтобы узнать, принесло ли землетрясение разрушения на предприятии или сбои в его работе. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее редакция НГС публиковала видео с последствиями землетрясения, которыми поделились жители Кузбасса.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Землетрясение Подземные толчки Сейсмологи Эксперт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
МАРГО
6 минут
Вредительство какое то получается.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,47

Ок,52

Мария,36

Наталия,38

Татьяна,47

Ната,46

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление