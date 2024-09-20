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Происшествия Толпа сибиряков избила курьеров: причиной конфликта стала зарядка для сотового — видео

Толпа сибиряков избила курьеров: причиной конфликта стала зарядка для сотового — видео

В конфликте участвовали 14 человек

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Причины конфликта оказались банальны

В Кемерово массовая драка между сотрудниками сервиса доставки «Самокат» и местными жителями попала на видео. Как сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса, потасовка произошла на улице Ногинской.

По данным ведомства, в драке участвовали девять человек, еще пятеро наблюдали за происходящим. Причиной конфликта стала зарядное устройство для мобильного телефона.

— Один из молодых людей зашел в помещение службы доставки товаров и попросил поставить на зарядку телефон. Зашедшие в здание курьеры сделали ему замечание. После словесной перепалки молодой человек вышел, однако вскоре вернулся вместе с компанией знакомых, — сообщает ведомство.

В итоге произошла драка на крыльце службы доставки, но никто не пострадал.

Пять человек стали фигурантами административных дел, в отношении них составили протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Молодым людям грозит до 15 суток ареста или штраф в 1 тысячу рублей.

Ранее в Новосибирске неизвестный напал на мужчину в Октябрьском микрорайоне. Сибиряк избил прохожего и отобрал у него телефон.

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