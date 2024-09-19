Борца, погибшего в перестрелке в офисе Wildberries, ошибочно записали в новосибирцы

Ислам-Бек Эльмурзиев был мастером спорта по вольной борьбе Источник: instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)/ islam_orstxo











Борец, погибший в результате перестрелки в офисе Wildberries в Москве, Ислам-Бек Эльмурзиев родом не из Новосибирска, а из республики Ингушетия. Накануне телеграм-каналы, освещая события, произошедшие в бизнес-центре «Романов двор», ошибочно записали мужчину в уроженцы Сибири.

По информация сайтов, где опубликованы данные спортивных соревнований, Ислам-Бек Усманович Эльмурзиев родился и вырос в республике Ингушетия. В середине 2010-х перебрался в Москву, где в 2015 году получил звание мастера спорта по вольной борьбе. На спортивных соревнованиях Ислам-Бек представлял либо Ингушетию, либо Москву. Информацию корреспонденту НГС подтвердили несколько борцов вольного стиля из Новосибирска.

Уроженцем столицы Сибири Эльмурзиева накануне назвали журналисты Telegram-канала Mash. Очевидно, что они воспользовались информацией, опубликованной на MMA-ресурсt tapology.com, где у Ислам-Бека есть персональная страница бойца смешанных единоборств. Там он представлен как Ислам Цечоев, а в графе, какой город он представляет, указано — Новосибирск. По какой причине, не известно. Эльмурзиев имел в своём активе 4 поединка по ММА: 2 победы, 2 поражения.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в последнее время Ислам-Бек Эльмурзиев занимался бизнесом. В Ингушетии у него было зарегистрировано ИП, позволяющее ему проводить занятия для детей. В Москве он числился как соучредитель ЧОП «Фотон».

18 сентября в бизнес-центре «Романов двор» напротив Кремля произошла стрельба. Компания Wildberries — там находится ее головной офис — сообщила о попытке незаконного проникновения в здание Владислава Бакальчука с охраной. Сам предприниматель заявил, что на него была совершена попытка нападения. Подробности инцидента мы собирали в онлайн-трансляции.