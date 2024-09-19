«Не дай Бог, провалится асфальт»: в центре Новосибирска третьи сутки вода из шлангов льется на дорогу — видео

В Железнодорожном районе Новосибирска возле дома №57 по улице Сибирской третьи сутки вода из колодца вытекает на проезжую часть. Об этом редакции НГС рассказали местные жители.
По словам читательницы НГС Юлии, проблема появилась позавчера, 17 сентября. С чем она связана – жителям объяснить не могут.
— Спрашивали и у ТСН, и СГК, и «Горводоканал». Все друг на друга спихивают это, а что происходит — объяснить не могут. Уже не знаем, куда обращаться, — возмущается Юлия.
Сибирячка отметила, что вытекающая вода заставляет жителей нервничать – они боятся, что из-за этого может размыться асфальт.
— Портится фундамент, дорога размывается. Не дай Бог, провалится асфальт, — волнуется женщина.
Корреспондент НГС связался с пресс-службой Сибирской генерирующей компании (СГК). Там заявили, что это юрисдикция «Горводоканала».
В «Горводоканале» НГС подтвердили, что проблема существует, но не смогли объяснить, с чем именно она связана.
— Заявка была передана сегодня. Она в работе. Что именно там произошло – не можем сказать. Специалисты еще не обследовали проблему, — заявили представители предприятия.
В ТСН «Александровский сад», которое обслуживает дом №57 на Сибирской, не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
НГС будет следить за развитием событий. В случае появления подробностей материал будет дополнен.
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