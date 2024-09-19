«Не дай Бог, провалится асфальт»: в центре Новосибирска третьи сутки вода из шлангов льется на дорогу — видео

Жители не понимают, что это за конструкция и для чего она нужна Источник: читательница НГС











В Железнодорожном районе Новосибирска возле дома №57 по улице Сибирской третьи сутки вода из колодца вытекает на проезжую часть. Об этом редакции НГС рассказали местные жители.

По словам читательницы НГС Юлии, проблема появилась позавчера, 17 сентября. С чем она связана – жителям объяснить не могут.

— Спрашивали и у ТСН, и СГК, и «Горводоканал». Все друг на друга спихивают это, а что происходит — объяснить не могут. Уже не знаем, куда обращаться, — возмущается Юлия.

Сибирячка отметила, что вытекающая вода заставляет жителей нервничать – они боятся, что из-за этого может размыться асфальт.

— Портится фундамент, дорога размывается. Не дай Бог, провалится асфальт, — волнуется женщина.

Источник: читательница НГС

Корреспондент НГС связался с пресс-службой Сибирской генерирующей компании (СГК). Там заявили, что это юрисдикция «Горводоканала».

В «Горводоканале» НГС подтвердили, что проблема существует, но не смогли объяснить, с чем именно она связана.

— Заявка была передана сегодня. Она в работе. Что именно там произошло – не можем сказать. Специалисты еще не обследовали проблему, — заявили представители предприятия.

В ТСН «Александровский сад», которое обслуживает дом №57 на Сибирской, не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

НГС будет следить за развитием событий. В случае появления подробностей материал будет дополнен.