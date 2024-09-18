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Происшествия Стрельба у офиса Wildberries Десятки машин скорой и полиции. Что происходит в центре Москвы, где вооруженные люди попытались захватить офис Wildberries

Десятки машин скорой и полиции. Что происходит в центре Москвы, где вооруженные люди попытались захватить офис Wildberries

Три человека пострадали в результате стрельбы, заявила Татьяна Бакальчук

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10 комментариев

Что сейчас происходит в центре Москвы, где вооруженные люди попытались захватить офис Wildberries

В среду, 18 сентября, в центре Москвы произошла стрельба в офисе Wildberries на Моховой улице. Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно пройти в офис. Как сообщила Татьяна Бакальчук, три человека пострадали в результате стрельбы.

Подробнее о ЧП мы рассказываем в онлайн-репортаже.

Толпы студентов находятся в здании МГУ во время стрельбы

Рядом с бизнес-центром «Романов Дом», где и произошел конфликт, находится здание факультета журналистики МГУ. Студенты сейчас остаются в здании, их не выпускают. Те, кому удалось выйти на улицу, не могут покинуть территорию университета.

Представитель факультета сообщил MSK1.RU, что «студенты находятся внутри здания, занятия идут в штатном режиме в соответствии с расписанием».

Около здания сейчас дежурит несколько десятков машин скорой помощи и полицейских.

Несколько вооруженных людей вломились в здание офиса «Романов Дом», который находится напротив журфака МГУ и Кремля. Осколки стекол и части выбитых дверей валяются около входа в бизнес-центр. А у территории стоят несколько вооруженных силовиков.

Владислав Бакальчук назвал масштабной провокацией ситуацию у офиса Wildberries.

По словам корреспондента MSK1.RU, работников офиса эвакуировали, к офису съезжаются машины полиции. Студенты сообщают, что в кареты скорой помощи погрузили несколько раненых мужчин.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.

Звоните+7 982 630 3102
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Стрельба ЧП ЧС Происшествие Wildberries
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Комментарии
10
Yumare
10 минут
Какие страсти кипят в Москве!!! Сразу понятно - столица! А у нас - болото. Станцию метро уж сколько лет открыть не могут...
жму 200
7 минут
пойду возьму пиваса с чипсами
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