Десятки машин скорой и полиции. Что происходит в центре Москвы, где вооруженные люди попытались захватить офис Wildberries

В среду, 18 сентября, в центре Москвы произошла стрельба в офисе Wildberries на Моховой улице. Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно пройти в офис. Как сообщила Татьяна Бакальчук, три человека пострадали в результате стрельбы.
Подробнее о ЧП мы рассказываем в онлайн-репортаже.
Рядом с бизнес-центром «Романов Дом», где и произошел конфликт, находится здание факультета журналистики МГУ. Студенты сейчас остаются в здании, их не выпускают. Те, кому удалось выйти на улицу, не могут покинуть территорию университета.
Представитель факультета сообщил MSK1.RU, что «студенты находятся внутри здания, занятия идут в штатном режиме в соответствии с расписанием».
Около здания сейчас дежурит несколько десятков машин скорой помощи и полицейских.
Несколько вооруженных людей вломились в здание офиса «Романов Дом», который находится напротив журфака МГУ и Кремля. Осколки стекол и части выбитых дверей валяются около входа в бизнес-центр. А у территории стоят несколько вооруженных силовиков.
Владислав Бакальчук назвал масштабной провокацией ситуацию у офиса Wildberries.
По словам корреспондента MSK1.RU, работников офиса эвакуировали, к офису съезжаются машины полиции. Студенты сообщают, что в кареты скорой помощи погрузили несколько раненых мужчин.