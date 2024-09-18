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Происшествия Стрельба у офиса Wildberries Муж Бакальчук ворвался в головной офис Wildberries: у здания напротив Кремля слышна стрельба — кадры

Муж Бакальчук ворвался в головной офис Wildberries: у здания напротив Кремля слышна стрельба — кадры

Спецслужбы уже приехали к месту происшествия

4 538
35 комментариев

Стрельбу услышали у головного офиса компании

У головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» очевидцы услышали стрельбу. Позднее из здания вынесли мужчину с огневым ранением. В компании заявили, что это была попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука, мужа основательницы Татьяны, с охраной в офис.

— Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная, — сообщили РБК в пресс-службе Wildberries.

Муж основательницы компании уверяет, что сегодня в офисе должен был пройти очередной раунд переговоров.

— Мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок. Со мной всё хорошо, я внутри офиса, — написал он в своем Telegram-канале. А его представитель передал слова о том, как всё произошло.

— Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег, — сообщил его представитель. Владислав не исключил, что целью нападавших мог быть и он сам.

На кадрах видно, что столкновение произошло между группой мужчин у входа в здание. Однако невозможно рассмотреть, кто именно участвовал в потасовке. В начале, судя по всему, начался словесный конфликт, который перерос в драку. Буквально через несколько секунд кто-то достал огнестрельное оружие. После — последовали несколько выстрелов.

Mash / T.me

К зданию бизнес-центра уже стянулись силовики, передают наши коллеги из MSK1.RU.

По предварительным данным, ранения получили три человека.

Из-за происшествия эвакуировали журфак МГУ. Здание факультета находится рядом с «Романовым двором». Именно студенты заметили первого пострадавшего.

Через территорию факультета журналистики МГУ на Моховой улице вынесли раненого мужчину

Территорию вокруг БЦ оцепили, прохожих туда также не пускают.

Следить за развитием ситуации можно в онлайн-трансляции.

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Комментарии
36
Мое личное мнение
41 минута
вот что большие деньги делают с людьми, крышу сносит.
Гость
55 минут
Милые бранятся...
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