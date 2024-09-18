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На видео попал страшный бердский пожар, где погиб мальчик

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Происшествия Женский плачь и сгоревший этаж: на видео попал страшный бердский пожар, где погиб мальчик

Женский плачь и сгоревший этаж: на видео попал страшный бердский пожар, где погиб мальчик

После трагедии следователи возбудили уголовное дело

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2 комментария

По данным прокуратуры региона, возгорание могло произойти из-за неисправной проводки

Страшный пожар в двухэтажном доме на улице Маковского в Бердске, где погиб 11-летний мальчик, попал на видео. Пожарными помогали очевидцы трагедии, а на фоне слышен громкий плачь. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Видео опубликовало издание «Бердск.Онлайн», на кадрах второй этаж дома охватило пламя, а на заднем фоне слышен плачь женщины. По данным прокуратуры, причиной возгорания, предварительно стала неисправность проводки. Пожарным помогали случайные очевидцы.

На фоне слышен женский плач

Пожар произошел сегодня в 09:51 на втором этаже. Как объяснил источник НГС, родители с двумя детьми были на первом этаже, они в панике выбежали из дома, еще одного двухгодовалого малыша спасла соседка.

Когда родители обнаружили, что не все дети вышли, то мать попыталась вернуться в дом и спасти сына. 11-летний мальчик был на втором этаже, как раз там начался пожар, тело ребенка нашли сотрудники МЧС.

— Очевидцы говорят, что мать до последнего рвалась в горящий дом. У женщины ожоги, ее госпитализировали, — объяснил источник.

После случившейся трагедии следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе ведомства. По уголовному делу назначена судебная экспертиза для установления причин смерти ребенка.

Если вам что-либо известно о трагедии, вы знаете пострадавшую семью или были очевидцем случившегося, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

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Пожар Погиб ребенок Бердск
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Комментарии
2
Гость
18 сентября 2024, 14:08
что-то не нахожу улицу маковского в бердске
Гость
18 сентября 2024, 14:09
бедная мать. страшное горе.
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