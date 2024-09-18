Женский плачь и сгоревший этаж: на видео попал страшный бердский пожар, где погиб мальчик

По данным прокуратуры региона, возгорание могло произойти из-за неисправной проводки Источник: «Бердск.Онлайн», пресс-служба СУ СК по Новосибирской области











Страшный пожар в двухэтажном доме на улице Маковского в Бердске, где погиб 11-летний мальчик, попал на видео. Пожарными помогали очевидцы трагедии, а на фоне слышен громкий плачь. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Видео опубликовало издание «Бердск.Онлайн», на кадрах второй этаж дома охватило пламя, а на заднем фоне слышен плачь женщины. По данным прокуратуры, причиной возгорания, предварительно стала неисправность проводки. Пожарным помогали случайные очевидцы.

На фоне слышен женский плач Источник: «Бердск.Онлайн»

Пожар произошел сегодня в 09:51 на втором этаже. Как объяснил источник НГС, родители с двумя детьми были на первом этаже, они в панике выбежали из дома, еще одного двухгодовалого малыша спасла соседка.

Когда родители обнаружили, что не все дети вышли, то мать попыталась вернуться в дом и спасти сына. 11-летний мальчик был на втором этаже, как раз там начался пожар, тело ребенка нашли сотрудники МЧС.

— Очевидцы говорят, что мать до последнего рвалась в горящий дом. У женщины ожоги, ее госпитализировали, — объяснил источник.