«Протащило по асфальту»: машина перевернулась после ДТП на Бердском шоссе — водитель ищет очевидцев

Инцидент произошел вперед Нижней Ельцовкой Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











На минувших выходных в Новосибирске на Бердском шоссе после ДТП перевернулась машина. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». В городе ищут очевидцев аварии.

Инцидент произошел 14 сентября около 21:20 перед Нижней Ельцовкой. В сообщении сказано, что водитель каршерингового BMW якобы не справился с управлением и врезался в попутную машину.

— Выражаю огромную благодарность двум молодым девушкам, которые не проехали мимо и помогли водителю «Нивы» выбраться из перевернутой машины, — заявил автор поста.

Водитель автомобиля «Нива» рассказал НГС подробности аварии. Он сообщил, что BMW ехал за ним по дороге.

— Я только увидел в зеркале заднего вида моргающие фары двигающегося автомобиля и начал перестроение с левого ряда в средний, после чего произошёл удар, — заявил сибиряк. — Меня протащило по асфальту и на обочине перевернуло на крышу.

Он объяснил, что выбраться из машины ему помогли девушки, которые ехали на «Субару». Кроме того, они вызвали на место ДТП скорую помощь.

— Девушки остановились рядом. Они помогали отогнуть дверь и просто интересовались, жив ли я, пока выползал, — объяснил мужчина.