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Происшествия «Протащило по асфальту»: машина перевернулась после ДТП на Бердском шоссе — водитель ищет очевидцев

«Протащило по асфальту»: машина перевернулась после ДТП на Бердском шоссе — водитель ищет очевидцев

Авария произошла несколько дней назад

473
11 комментариев

Инцидент произошел вперед Нижней Ельцовкой

На минувших выходных в Новосибирске на Бердском шоссе после ДТП перевернулась машина. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». В городе ищут очевидцев аварии.

Инцидент произошел 14 сентября около 21:20 перед Нижней Ельцовкой. В сообщении сказано, что водитель каршерингового BMW якобы не справился с управлением и врезался в попутную машину.

— Выражаю огромную благодарность двум молодым девушкам, которые не проехали мимо и помогли водителю «Нивы» выбраться из перевернутой машины, — заявил автор поста.

Водитель автомобиля «Нива» рассказал НГС подробности аварии. Он сообщил, что BMW ехал за ним по дороге.

— Я только увидел в зеркале заднего вида моргающие фары двигающегося автомобиля и начал перестроение с левого ряда в средний, после чего произошёл удар, — заявил сибиряк. — Меня протащило по асфальту и на обочине перевернуло на крышу.

Он объяснил, что выбраться из машины ему помогли девушки, которые ехали на «Субару». Кроме того, они вызвали на место ДТП скорую помощь.

— Девушки остановились рядом. Они помогали отогнуть дверь и просто интересовались, жив ли я, пока выползал, — объяснил мужчина.

Сейчас водитель ищет очевидцев, у которых имеется запись момента ДТП на видеорегистраторе. НГС обратился в ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные.

Если у вас есть видео момента ДТП, свяжитесь с НГС

Звоните8-923-157-00-00
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ДТП Бердское шоссе Авария Новосибирск
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Комментарии
12
ruterist
18 сентября 2024, 00:44
чёт не то
Стрела_правосудия
18 сентября 2024, 00:41
На фото Нива в которую внесены опасные изменения в конструкцию
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