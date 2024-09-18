«Похоже его слопал курьер»: сибирячка не дождалась торт на день рождения — на полпути он пропал

Торт удалось получить только со второй попытки Источник: Предоставлено Михаилом Швецовым











Жительнице Новосибирска отправили по случаю дня рожденья подарочный торт, сделанный на заказ в кондитерской. До адресата десерт так и не доехал, курьерская служба до сих пор не может найти курьера.

Предприниматель, совладелец гостиницы «Миротель» Михаил Швецов рассказал НГС о курьезной истории, случившейся с его супругой на минувших выходных:

— Моей жене Элеоноре отправили подарочный торт на день рождения от бизнес клуба Level Life, торт заказали в кондитерской. Курьер «Яндекса» его вез и в какой-то момент пропал. «Пишет: повез обратно отправителю». Но обратно он его не привез.

— Похоже курьер слопал тортик, — заключил Михаил Швецов.

Из скриншотов переписки с технической поддержкой сервиса можно понять, что оператор сначала попросил время на выяснение ситуации. Потом сообщил, что доставить посылку не удалось и она возвращена по месту отправления. После чего техслужба перестала отвечать на вопросы.

Доставка грузов курьером, это один из сервисов доступных в приложении Яндекс.Go. Компания предлагает несколько вариантов — от велокурьера (с весом груза не более 10 килограмов) до грузового автомобиля (в пределах пяти тонн). В качестве курьеров могут выступать те же самые люди, которые доставляют продукты или работают таксистами.

НГС отправил запрос в пресс-службу компании Яндекс ещё в понедельник, но ответа на него за два дня так и не было получено.