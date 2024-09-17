Высотой в несколько метров: столб воды забил у многоэтажки на Ипподромской — видео

Днем 17 сентября на правом берегу Новосибирска из-под земли забил фонтан воды. Кадры произошедшего опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— На Ипподромской, 34 прорвало трубу. Образовался фонтан, — сказано в сообщении.По адресу располагается 10-этажный жилой дом.
Судя по кадрам, фонтан забил на огражденном участке — на месте оборудован забор.
— Дефект на обратном трубопроводе, в ближайшее время будет устранен, — сообщили в СГК. — На подключение теплоснабжения повреждение не повлияет.
В этот же день еще один фонтан горячей воды забил в Академгородке. Выяснилось, что это не первая авария на участке.