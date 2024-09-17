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Происшествия Высотой в несколько метров: столб воды забил у многоэтажки на Ипподромской — видео

Высотой в несколько метров: столб воды забил у многоэтажки на Ипподромской — видео

Как сообщили в СГК, в ближайшее время дефект устранят

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32 комментария

Судя по кадрам, участок, где забил фонтан, огражден

Днем 17 сентября на правом берегу Новосибирска из-под земли забил фонтан воды. Кадры произошедшего опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— На Ипподромской, 34 прорвало трубу. Образовался фонтан, — сказано в сообщении.По адресу располагается 10-этажный жилой дом.

По данным СГК, на подключение тепла повреждение не повлияет

Судя по кадрам, фонтан забил на огражденном участке — на месте оборудован забор.

— Дефект на обратном трубопроводе, в ближайшее время будет устранен, — сообщили в СГК. — На подключение теплоснабжения повреждение не повлияет.

В этот же день еще один фонтан горячей воды забил в Академгородке. Выяснилось, что это не первая авария на участке.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
32
Объективный наблюдатель
17 сентября 2024, 17:17
Город подготовлен к зиме......Похоже веселая зима у нас впереди!
274444392
17 сентября 2024, 17:34
Второй прорыв за день. Всё идёт по плану!
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