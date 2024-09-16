Пристав подарил сибирячке ботинки, чтобы та пришла в суд — у многодетной матери накопился долг по алиментам

У жительницы Новосибирской области трое детей от 8 до 10 лет Источник: ГУ ФССП по НСО











В Новосибирской области судебный пристав подарил местной жительнице ботинки, чтобы та пришла в суд. Должница по алиментам не явилась на заседание из-за того, что у нее не было сезонной обуви, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

По информации ведомства у 34-летней жительницы Здвинского района трое детей: двое мальчиков 9 и 8 лет, а также 10-летняя девочка — они живут в приемной семье. У самой матери, как сообщили приставы, образовался долг в 800 тысяч рублей.

— Женщина официально нигде не работает. Имущества, подлежащего аресту, у нее нет, — сказано в сообщении. — Неплательщику неоднократно привлекали к административной ответственности и однажды к уголовной.

Несмотря на это, сибирячка так и не начала выплачивать алименты. В результате дознаватель провел расследование уголовного дела — материалы направили в суд для повторного привлечения должницы к ответственности.

Как сообщили в ведомстве, женщина встала на учет в Центр занятости, но дело уже передали в суд. Вместе с тем на судебное заседание она не явилась — причиной стала обувь.

— Судебный пристав-исполнитель вышла в адрес проживания гражданки, чтобы оповестить о дате суда и уточнить причины неявки. Женщина сказала, что не могла прийти из-за отсутствия сезонной обуви, — объяснили в ведомстве.

В результате приставы нашли обувь для сибирячки — в день заседания один из сотрудников привез ей несколько пар. Должница, как сообщили в управлении, поблагодарила пристава за помощь и отправилась в суд — там выяснилось, что женщина официально трудоустроилась в фермерское хозяйство.

— Тем не менее, суд рассмотрев материалы дела, осудил гражданку на три месяца принудительных работ. В следующем месяце по постановлению судебного пристава-исполнителя будут первые удержания из заработной платы должницы на содержание детей, — сообщили в ведомстве.