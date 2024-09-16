После нападения на одноклассников и педагога ученик челябинской школы попытался покончить с собой — онлайн

— Учительница прислала голосовое сообщение, что в школе просто отключили воду и детей отправляют домой. Потом ребенок приехал из школы и говорит, что мальчик с травматическим пистолетом, молотком и ножом пришел в школу, и из-за этого их отправили всех домой, — рассказала она. — Вообще там в школе охрана есть, но почему-то так себе. Родителей, главное, в холл не пускают, чтобы подождать своих детей, а в остальном — сидит для вида женщина, никакой вообще пользы нет. Металлоискатель вроде есть, то ли они его не включают, то ли что? Точно я сказать не могу. Но шок мы испытали конкретный.