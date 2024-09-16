Пожарные спасли семью с ребенком из горящей квартиры — огонь вспыхнул ночью

В результате пожара никто не пострадал Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Пожарные спасли семью с ребенком из горящей квартиры сегодня ночью. Об этом НГС рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, пожар начался в третьем часу ночи в квартире на пятом этаже пятиэтажки на проспекте Дзержинского, 67.

— По прибытии было установлено, что из квартиры на пятом этаже идет дым. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 32 человека, из горящей квартиры при помощи спасательных устройств спасены 3 человека, в том числе 1 ребенок, — сообщили в МЧС.

Погорельцы, по данным ведомства не пострадали. Что стало причиной пожара, пока не известно.