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Происшествия Пожарные спасли семью с ребенком из горящей квартиры — огонь вспыхнул ночью

Пожарные спасли семью с ребенком из горящей квартиры — огонь вспыхнул ночью

Пожар начался в третьем часу ночи

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В результате пожара никто не пострадал

Пожарные спасли семью с ребенком из горящей квартиры сегодня ночью. Об этом НГС рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, пожар начался в третьем часу ночи в квартире на пятом этаже пятиэтажки на проспекте Дзержинского, 67.

— По прибытии было установлено, что из квартиры на пятом этаже идет дым. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 32 человека, из горящей квартиры при помощи спасательных устройств спасены 3 человека, в том числе 1 ребенок, — сообщили в МЧС.

Погорельцы, по данным ведомства не пострадали. Что стало причиной пожара, пока не известно.

Ранее НГС писал о пожаре на сырном заводе. Огонь уничтожил 400 тонн сыра-косички.

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