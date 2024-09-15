На борту самолета Новосибирск — Челябинск скончался мужчина

На борту самолета Новосибирск — Челябинск авиакомпании S7 умер 64-летний мужчина. Предварительная причина смерти — инфаркт. Об этом в субботу, 14 сентября, 74.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
— В 16:20 в линейный отдел полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что на борту приземлившегося самолета рейсом Новосибирск — Челябинск находится пассажир без признаков жизни, — рассказали в ведомстве. — К сожалению, после осмотра медиками эта информация подтвердилась. Признаков криминала в ходе визуального осмотра тела не обнаружено.
Прошлым летом на рейсе Сочи — Челябинск умерла женщина. Пассажирку, скончавшуюся в самолете, пытались реанимировать после того, как ей стало плохо.