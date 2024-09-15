«Уйти не могу — меня запинают толпой»: подростки безнаказанно нападают на посетителей «Сан Сити» — охрана с ними не справляется

Родители пострадавших детей обратились в полицию Источник: Людмила Мизина / 2ГИС











В начале сентября в МФК «Сан Сити» группа подростков избила сверстников. Родители пострадавших уверены, что это дело рук «банды», которая орудует в торговом центре. На работу комплекса и раньше поступали жалобы, которые чаще всего касаются проблем с безопасностью и работой охранников. НГС пообщался с недовольными посетителями «Сан Сити» и узнал, кто их охраняет.

«По три человека на одного налетали»

Жительница Новосибирска Юлия заявила о нападении на её сына в МФК «Сан Сити» на Карла Маркса, 7. По словам сибирячки, 2 сентября школьника избила группа подростков. Конфликт начался с просьбы закурить на фуд-корте.

— После школы мой сын и ещё шесть подростков пошли в «Сан Сити», сидели на фуд-корте на четвёртом этаже. После того, как они поели пиццу, они сидели и разговаривали. За соседним столиком сидела компания подростков. Они подошли к ним и попросили закурить, ребята сказали, что не курят. После этого одного из мальчиков повели в туалет, все остальные пошли за ним — не бросят же они его, — вспоминает Юлия.

Конфликт продолжился около туалета на четвёртом этаже торгового центра. По словам Юлии, толпа агрессивных подростков увеличилась. К моменту, когда ситуация начала выходить из-под контроля, к группе молодых людей подошёл охранник и начал выгонять неспокойных посетителей.

— Охранник поздоровался за руку с главным из той гоп-компании. Когда они дошли до первого этажа, в этой группе было уже 13 человек, их окружили и вели до выхода в кольце. В какой-то момент их стали избивать, там нереально было что-то сделать — по три человека на одного налетали, — продолжает Юлия.

Юлия успела сфотографировать подростков, которые могли побить школьников Источник: Читательница НГС











Пострадавшие сумели сбежать и вернуться в комплекс, где обратились к одной из посетительниц — женщина оставалась с ними до прибытия родителей. На место вызвали полицию.

— Мы приехали, там стоят два гаврика лет по 14-17. Я к ним пошла, они от меня убежали. Мы ждали полицию два часа. Всё это время часть этой компании стояла на крыльце. Я начала с ними разговаривать, и один из них говорит: «А что ваши дети сами обзываются?». Патрульные склонили нас к тому, чтобы мы написали одно групповое заявление, но мы решили писать отдельно, — объясняет Юлия.

Собеседница уверена, что нападение на школьников — не единичный случай. По её словам, из «Сан Сити» в больницу постоянно кого-то привозят то полицейские, банда подростков там обосновалась давно.

— Одному из мальчиков в полиции сказали: «А что вы ходите? Им ничего не будет, потому что они несовершеннолетние». Но это же групповой разбой, можно под эту статью подвести. Если это постоянно происходит, то это необходимо пресекать, — возмутилась мать пострадавшего.

Не меньше самой потасовки Юлию возмутило поведение охраны торгового комплекса. По её словам, девочка из компании пострадавших подростков обращалась к ним за помощью, но реакции не последовало.

— Неужели они не могли нажать хотя бы тревожную кнопку? Охранники говорят, что дети не просили вызвать полицию, но там была девочка, которая лично подбегала к начальнику охраны и просила вызвать — он послал её на три буквы, — добавила Юлия.

Сибирячка считает, что руководство не смогло обеспечить безопасность на своей территории. По словам собеседницы, ещё трое родителей обратились в правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что полиция проводит проверку.

«У охранников синдром вахтёра»

Среди крупных торгово-развлекательных центров Новосибирска «Сан Сити» выделяется большим количеством отзывов о работе охранников и безопасности в комплексе в целом. Если сравнить комментарии в 2GIS о «Галерее» и «Ауре», то видно, что большая часть недовольных посетителей возмущается работой лифтов, парковкой или неработающей комнатой матери и ребёнка. При этом за последний год в отзывах на «Сан Сити» нередко встречаются жалобы на сотрудников охраны.

— Отвратительный торговый центр, где избивают людей. Мало того, что там охрана — это пожилые люди, туда приходят подростки с травматами (ну или другим оружием). Посидеть спокойно, будучи мальчиком или девочкой — не важно, невозможно, потому что туда приходит одно быдло, которое никто не выгоняет, хоть и поступают жалобы, — пишет один из комментаторов. — Я прямым текстом говорю администратору, что я не могу заказать себе что либо, но уйти я тоже не могу, ведь меня запинают толпой. В итоге она сказала, что ей всё равно: либо мы заказываем, либо уходим. Никто не вызывает полицию, а охранники откровенно ржут, когда разнимают драки. После драки должны либо выгонять агрессоров, либо вызывать полицию, но сотрудникам ТЦ абсолютно всё равно.

Один из посетителей Андрей рассказал НГС о конфликтной ситуации, которая произошла с ним в комплексе летом этого года.

— Мы с другом пришли в «Сан Сити» поесть на фуд-корте ещё пару месяцев назад, летом, но когда мы заказали еду, к нам подошла толпа парней азиатской внешности, стали просить угостить их. Мы с другом сказали, что у нас нет денег, тогда они стали требовать отдать им бургеры и начали угрожать. Пришлось отдать им часть еды, — говорит Андрей. — Мы не стали рисковать и есть на фуд-корте, просто взяли оставшуюся еду и ушли на улицу. Сейчас мы стараемся не ходить в этот ТЦ, большие вопросы к безопасности этого места.

Один из пользователей 28 августа, за несколько дней до избиения подростков, написал в 2GIS, что с ним произошла такая же ситуация.

— Меня избили, — коротко заявил пользователь.

МФК работает уже много лет, но в последнее время всё чаще получает негативные отзывы, связанные с уровнем охраны в здании Источник: Vitaliy_Susanin NSK / 2GIS











Драки в «Сан Сити» происходят не впервые. В начале года подростки не поделили вейп и устроили потасовку на четвёртом этаже. Тогда в отделе маркетинга и рекламы «Сан Сити» уточнили, что за день до этого на территории комплекса произошла ещё одна подростковая драка.

— Администрации стоит обратить на это внимание. Полнейшее безразличие до добра не доведёт. Да и в целом ТЦ — пристанище незанятой молодежи, не чувствуешь там безопасно себя порой, — пишет на 2GIS Евгений Казаков.

Жалобы не агрессивных подростков в «Сан Сити» поступали и ранее. Зимой посетительница оставила негативный отзыв.

— Отвратительный ТЦ из-за того, что охрана и администрация никак не реагирует на подростков, которые каждый божий день здесь бегают, орут, распыляют перцовый баллончик и ходят огромными толпами. Ещё и парят электронные сигареты прямо в помещении. Для посещения и работы самый отвратный ТЦ, — написала в феврале Рената Н.

Кто следит за охраной?

МФК «Сан Сити» управляет ООО «Учёт». Компания под руководством бизнесмена Романа Игнатова, брата депутата Госдумы от Новосибирской области Виктора Игнатова, существует с 2002 года. Выручка организации за прошлый год составила 577 миллионов рублей, чистая прибыль приблизилась к 50 миллионам. Связаться с Романом Игнатовым корреспонденту НГС не удалось, предприниматель не ответил на звонки.

Безопасность в комплексе обеспечивает ООО ОА «Магнум». Охранным агентством управляет гендиректор Игорь Кузнецов, единственным учредителем компании указан предприниматель Валерий Егоров. Чистая прибыль охранного предприятия за прошлый год составила 3,5 миллиона рублей при выручке в 39 миллионов. Компания с 2016 по 2017 годы также оказывала услуги охраны театру «Глобус» на общую сумму 6,8 миллиона рублей. Дозвониться до руководителя «Магнума» НГС также не удалось.

Корреспондент НГС посетил МФК «Сан Сити», но найти компанию агрессивных подростков не удалось — в тот день на фуд-корте комплекса было спокойно, и шумных компаний за столами не оказалось. Вероятно, из-за подготовки к детскому концерту.

Охранник, работающий на четвёртом этаже ТЦ, рассказал, что не допускает проявлений агрессии со стороны посетителей.

— Шесть месяцев я здесь работаю. Нет, здесь вообще конфликтов не бывает, все нормальные. Я чемпион по дзюдо, когда я здесь, все меня боятся, всех держу под контролем. Может, раньше такое было, — объяснил сотрудник охранного агентства.

Один из охранников «Сан Сити», который, как утверждает Юлия, знаком с подростками Источник: Читательница НГС











При этом собеседник решил уточнить, что лично знает некоторых посетителей и общается с ними. Охранник утверждает, что они его слушаются и уважают. Как и говорила мать пострадавшего в драке школьника, сотрудник ЧОП здоровается с посетителями подросткового возраста.

— Я их знаю, я ведь знаю не один язык мусульманский — они же в основном мусульмане. Киргизы, таджики, узбеки. А у нас по закону старших надо уважать. Меня они слушаются, за это мне они руку пожимают, когда приходят. Они говорят: «Если кто-то будет доставлять проблемы, ты скажи». Я говорю, чтобы никто не курил электронные сигареты в туалете — если курят, то они приведут его ко мне, — добавил охранник комплекса.

Предприятие начало работать с конца 1990-х. Лицензия на ведение частной охранной деятельности «Магнум», выданная Росгвардией, действует до октября 2026 года. В карточке организации 2GIS есть всего четыре отзыва на работу компании — почти все связаны с хамским отношением охранников, работающих в «Сан Сити». НГС также писал о жалобах посетителей на охрану МФК и о том, как новосибирцы к этому относятся.