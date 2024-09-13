«Хочу справедливого суда»: мать школьницы, погибшей в коллекторе, отказалась от 2 млн компенсации

Мама до последнего надеялась, что ее дочь смогла спастись Источник: Фото предоставлено Юлией Шнейдер











Громкая трагедия, произошедшая 20 августа 2023 года в Москве во время экскурсии по коллекторам, получила продолжение. Мама новосибирской школьницы Юлия Шнейдер рассказала НГС, что на очередном судебном заседании обвиняемые предложили родственникам погибших денежную компенсацию. Так случилось, что 15-летняя Вика оказалась тогда самой юной участницей этого опасного похода. Мама девочки до сих пор не может смириться с этой невосполнимой утратой и надеется, что приговор для виновных будет справедливым.

— Денег не взяла, потому что на суде буду выступать против них и просить максимального наказания. Не хочу чувствовать себя кому-то обязанной. Если бы я взяла эти 2 миллиона, то суд бы счёл это смягчающим обстоятельством для них. Хочу справедливого суда. Пусть я не смогла уберечь свою малышку и ее уже не вернуть, но я должна сделать все возможное, чтобы такое больше не повторилось, и чтобы больше никто не погиб на этой экскурсии. Если они останутся безнаказанными, они продолжат свою деятельность. Будут дальше продавать билеты и организовывать «безопасные исторические экскурсии» Мало того, появится ещё куча желающих так же зарабатывать, как они. А что!? Заработок большой, ответственности никакой... Даже если с людьми что-то случится, то они окажутся не при делах, — призналась НГС сибирячка Юлия Шнейдер.

Женщина с глубокой болью вспоминает события прошлого лета и считает, что никакими деньгами нельзя компенсировать потерю ребенка.

«Вика очень просила»

Больше чем за неделю до самого страшного дня в жизни Юлии 15-летняя Вика объявила маме, что хочет сходить на экскурсию по подземной Москве со своим парнем Глебом и его дядей. Юлия признается, что сразу высказала свое негативное отношение к этой идее и дочери отказала.

― Потом мне позвонил Дмитрий, дядя Глеба и стал убеждать, чтобы я дала разрешение. Он говорил, что это безопасно и якобы официально. В подземелье их поведут опытные диггеры с большим стажем, а вся информация об этой прогулке есть на официальном сайте Москвы. В итоге я взяла время подумать, но сердце мне подсказывало, что соглашаться не надо, — вспоминает Юлия.

Ближе к назначенной дате дочь снова вернулась к этой теме и начала настаивать.

― Вике буквально 1 августа исполнилось 15 лет. В этом возрасте если ты запрещаешь, то должен конкретно обосновать причину. Я искала ее все эти дни, но не могла найти. В интернете были сотни положительных отзывов и придраться было совершенно не к чему. 19 августа Вика подошла ко мне вечером, поднесла эту бумажку с разрешением на посещение экскурсии и попросила подписать. Я снова отказалась. Тогда она закатила истерику и стала кричать и обвинять меня, что я ее никуда не отпускаю. Я сдалась и подписала. У Вики сразу слезки высохли, она обрадовалась. Помню, что сказала ей: «Знаешь почему я это сделала? Потому что я тебя люблю», — рассказала Юлия.

Только теперь она понимает, что нужно было настаивать на отмене этого мероприятия. Тогда бы и Вика, ее парень были бы живы.

Вика уговорила мать подписать разрешение на опасную прогулку Источник: Фото предоставлено Юлией Шнейдер

Смертельный ливень

20 августа экскурсионная группа с диггером ушла в свой последний путь. Ребята спустились в подземелье к реке Неглинке, игнорируя предупреждение синоптиков об обильных осадках. Когда группа находилось в коллекторе на верху начался сильный дождь: в этот день в Москве выпало порядка 40 процентов месячной нормы осадков.

Весь день Юлия не могла избавиться от дурного предчувствия, а когда смотрела в окно, то еще больше волновалась за Вику и Глеба.

В назначенное время домой дочка не вернулась. Телефоны молодых людей были вне зоны действия сети. Обеспокоенная мать начала звонить в полицию, а потом поехала в участок.

― Я написала заявление о пропаже. Мы всю ночь не спали. В пять утра ждать было настолько невыносимо, что мы встали и пошли искать сами. Шли по верху русла Неглинки, заглядывали в каждую решетку, кричали их имена, надеялись, что они там живы. И так мы прошли до самой набережной пешком, а там увидели, как тело Глеба из воды вытаскивают. Я закричала и упала в обморок, ― вспоминает страшные события мама школьницы.

А потом Юлю пригласили на опознание. Она до последнего верила, что дочь жива, но потом увидела свою девочку в морге.

Вику похоронили в Новосибирске на местном кладбище. Прошел год, но виновные в смерти восьми человек до сих пор не наказаны.