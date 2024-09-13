Сделал селфи в лифте и посмотрел фото девушки: последние минуты жизни туриста из Китая попали на видео

Ху Ян зашел в подъезд последний раз утром 7 сентября Источник: читатель НГС











Последние минуты жизни туриста из Китая попали на камеры видеонаблюдения в подъезде дома в Новосибирске.

На кадрах видно, что Ху Ян сделал селфи в лифте, после открыл социальные сети и разглядывал фотографию некой девушки. Все это произошло в 04:00 7 сентября. Спустя час, тело парня нашли под окнами многоэтажного дома на улице Беловежской, 50 в Кировском районе.

Источник: читатель НГС

21-летний Ху Ян перестал выходить на связь с родственниками неделю назад, последний раз он общался с близкими 6 сентября. Парень путешествовал по России, уже успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге, в Новосибирск он приехал 3 сентября.

Накануне пропажи парень закупился продуктами почти на 6 тысяч рублей в гипермаркете на улице Петухова.

Источник НГС подтвердил, что парень, который выпал из окна на улице Беловежской, 50 и турист из Китая — один человек.