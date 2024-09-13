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Последние минуты жизни туриста из Китая попали на видео

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Происшествия эксклюзив Сделал селфи в лифте и посмотрел фото девушки: последние минуты жизни туриста из Китая попали на видео

Сделал селфи в лифте и посмотрел фото девушки: последние минуты жизни туриста из Китая попали на видео

Парень выпал из окна на улице Беловежской в Новосибирске

4 516
42 комментария

Ху Ян зашел в подъезд последний раз утром 7 сентября

Последние минуты жизни туриста из Китая попали на камеры видеонаблюдения в подъезде дома в Новосибирске.

На кадрах видно, что Ху Ян сделал селфи в лифте, после открыл социальные сети и разглядывал фотографию некой девушки. Все это произошло в 04:00 7 сентября. Спустя час, тело парня нашли под окнами многоэтажного дома на улице Беловежской, 50 в Кировском районе.

21-летний Ху Ян перестал выходить на связь с родственниками неделю назад, последний раз он общался с близкими 6 сентября. Парень путешествовал по России, уже успел побывать в Москве и Санкт-Петербурге, в Новосибирск он приехал 3 сентября.

Накануне пропажи парень закупился продуктами почти на 6 тысяч рублей в гипермаркете на улице Петухова.

Источник НГС подтвердил, что парень, который выпал из окна на улице Беловежской, 50 и турист из Китая — один человек.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что сотрудники отдела по Кировскому району проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения 7 сентября тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
45
Olivia
13 сентября 2024, 17:51
Не поняла: было водительское удостоверение у него при себе! А почему наши органы пишут, что неизвестный мужчина, еще и сибиряк? Совсем уже
Olivia
13 сентября 2024, 17:44
Думаю, что там и девушки по факту небыло, а замануху на фото ему устроили, ограбили и выбросили
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