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Происшествия Сгорело 400 тонн: руководство сгоревшего новосибирского завода — о том, ждать ли дефицита сыра-косички

Сгорело 400 тонн: руководство сгоревшего новосибирского завода — о том, ждать ли дефицита сыра-косички

Производство не остановят, но на восстановление объёмов уйдёт время

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21 комментарий

В октябре предприятие планирует вернуть до 70% объёмов производства

При пожаре на заводе по производству рассольного сыра «Сиббарс» в новосибирском Здвинске уничтожено около 400 тонн продукции, рассказал редакции НГС генеральный директор предприятия Вадим Байрагдаров. По словам собеседника, инцидент приведёт к снижению объёмов поставок сыра-косички и сливочного масла в магазины, но завод продолжит работать.

— На самом деле ущерб достаточно большой, но актуальные цифры будут завтра-послезавтра. Конечно, пожар повлияет на поставки. Цеха по приёмке молока сохранены, маслоцех сохранён, вся логистика тоже. Поэтому сейчас идёт чёткое распределение молока на две недели. Уже подходят фасовочные линии для того, чтобы восстановить тот объём производства. Ведём переговоры с нашими партнёрами, которые также производят данную продукцию, чтобы фасовать на их площадках товар, — прокомментировал гендиректор.

В течение октября руководство планирует восстановить около 70% объёма производства.

— В месяц мы продаём примерно 400 тонн сыров, также около 120 тонн сливочного масла. Чтобы такой объём продавать, в сутки нужно перерабатывать 120 тонн молока, — уточнил собеседник.

Ранее Вадим Байрагдаров рассказал НГС о причинах пожара — возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Сегодня НГС сообщал, что возгорание началось в ночь на 12 сентября. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

— 12 сентября 00:53 село Здвинское, улица Транспортная. Произошел пожар в складском здании. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади около 2 500 кв. м. По оперативной информации, из здания эвакуировались 16 сотрудников. Погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекались 13 человек и 4 ед. техники, — уточнили НГС в ведомстве.

На сайте предприятия сказано, что завод входит в число лидеров по объёму производства рассольных сыров и поставляет продукцию во многие регионы России и ближнее зарубежье.

Ранее НГС писал, что 11 сентября в Новосибирске произошёл крупный пожар в строящемся доме.

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Комментарии
21
Светлана В-ва
12 сентября 2024, 14:50
пересоленая гадость барс этот
Директор Завода (Ржака)
12 сентября 2024, 14:17
К пиву беру только сыр косичку барс.
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