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Происшествия «Сам водитель лежит в шоке»: Honda насмерть сбила женщину в Юбилейном микрорайоне

«Сам водитель лежит в шоке»: Honda насмерть сбила женщину в Юбилейном микрорайоне

По данным очевидцев, машина на высокой скорости выехала на тротуар

6 848
48 комментариев

Предположительно, пострадавшая скончалась

Водитель Honda Stream сбил женщину на улице Столетова в Новосибирске. ДТП в Калининском районе произошло днём 10 сентября, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидцев.

Свидетели утверждают, что водитель ехал на высокой скорости и «вылетел на тротуар». По словам очевидцев, женщина погибла. На вид ей было 35-40 лет.

— Сам мужчина, управлявший автомобилем, в шоковом состоянии лежит недалеко от своей машины, — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что уточняют информацию.

Если вы были очевидцем аварии, свяжитесь с редакцией НГС

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Накануне НГС писал, что полиция задержала водителя американского маслкара после ДТП в Новосибирске — гонщик оказался пьяным.

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Комментарии
48
Мон@шка60+
10 сентября 2024, 13:58
Вот так живёшь, ничего не нарушаешь, дорогу переходишь осторожно, а на тебя наедут на тротуаре и убьют.
ЮлияВД
10 сентября 2024, 13:54
Хонда сама сбила или таки водитель хонды? Что с русским языком?
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