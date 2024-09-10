«Сам водитель лежит в шоке»: Honda насмерть сбила женщину в Юбилейном микрорайоне

Водитель Honda Stream сбил женщину на улице Столетова в Новосибирске. ДТП в Калининском районе произошло днём 10 сентября, сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидцев.
Свидетели утверждают, что водитель ехал на высокой скорости и «вылетел на тротуар». По словам очевидцев, женщина погибла. На вид ей было 35-40 лет.
— Сам мужчина, управлявший автомобилем, в шоковом состоянии лежит недалеко от своей машины, — сказано в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что уточняют информацию.
Накануне НГС писал, что полиция задержала водителя американского маслкара после ДТП в Новосибирске — гонщик оказался пьяным.