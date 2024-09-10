Подмосковье массово атаковали дроны ВСУ: пожар в многоэтажке после прилета БПЛА потушили — онлайн

— Я проснулся от того, что слышу, как подлетает… Открыл глаза — там взрывная волна такая оранжевая. И очень громкий взрыв. Уши такого не передают, — рассказал корреспонденту MSK1.RU выживший в пожаре житель соседнего дома на Спортивном проезде. — И у женщин паника случается. Мы с папой сохраняем спокойствие. Просто страшно, когда видишь, когда на тебя стёкла летят.