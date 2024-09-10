Подмосковье массово атаковали дроны ВСУ: пожар в многоэтажке после прилета БПЛА потушили — онлайн

Жители подмосковного Раменского сообщают о попадании БПЛА в многоэтажку на Спортивном проезде. После «прилета» начался пожар.
Огонь перекинулся с 11-го на 12-й этаж. Внутри могут находиться люди. На место выехали пожарные и скорая.
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В подмосковных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском введены временные ограничения, сообщили в Росавиации. Также не принимает и не отправляет борта авиагавань Казани.
Дом на Спортивной в Раменском полностью эвакуировали, жильцам предоставили место в пункте временного размещения, но многие остались у своих подъездов:
— Сказали, что пока идут следственные действия, в квартиры не пустят. Может, даже сегодня уже не получится попасть домой.
Жильцы дома на Спортивной в Раменском показывают свои травмы, у некоторых после атаки БПЛА на ногах царапины и порезы.
— Прибежал — ничего не вижу. Потом слышу, что лифты стали гудеть, спускаться туда-сюда. Люди начали спускаться. Очень много было людей — все жители домов на Спортивном проезде были здесь, на площадке, — рассказал MSK1.RU житель одного из домов в Раменском.
Такая обстановка сейчас у дома на Спортивном проезде, где после прилета беспилотника загорелось два этажа.
Следователи изучают осколки беспилотника, который попал в дом в Раменском. Как передает корреспондент MSK1.RU, зону оцепления постепенно расширяют.
— Я проснулся от того, что слышу, как подлетает… Открыл глаза — там взрывная волна такая оранжевая. И очень громкий взрыв. Уши такого не передают, — рассказал корреспонденту MSK1.RU выживший в пожаре житель соседнего дома на Спортивном проезде. — И у женщин паника случается. Мы с папой сохраняем спокойствие. Просто страшно, когда видишь, когда на тебя стёкла летят.
Владимир держит в руках собаку. Она, как он рассказал, хорошо переносит салюты, поэтому с ней сейчас всё нормально.
Ребенок не умирал? Появилась новая информация о последствиях трагедии в Раменском
Губернатор Московской области Андрей Воробьев опроверг информацию о погибшем 9-летнем ребенке. По уточненной информации, погибла 46-летняя женщина.
— Ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась, — рассказал в своем Telegram-канале Андрей Воробьев.
В доме на Спортивном проезде, по уточненным данным, пострадали три человека, которых доставили в Раменскую больницу.
В пункты временного проживания заселили 43 человека. Им обеспечили размещение и горячее питание, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Что известно о самой масштабной атаке беспилотников на Московскую область к этой минуте
Всего за ночь силы ПВО сбили в Подмосковье 14 беспилотников. Больше всего — в Раменском (шесть) и в Подольске (четыре). Также БПЛА сбили в Домодедово, Люберцах, Коломне и в районе аэропорта Жуковский;
в Раменском в результате пожара погиб девятилетний ребенок;
пять человек пострадали — у них осколочные ранения;
аэропорт в Жуковском закрыт;
один из дронов попал по частному дому в Раменском;
место трагедии огорожено, жильцов эвакуировали.
Атакуют сегодня не только Московскую область. В Брянской области сбито 59 беспилотников, в Калужской — 7. По предварительным данным, жертв и разрушений в регионах нет.
Дрон попал по частному дому в Раменском районе Московской области. На кадрах видно, как беспилотник врезается в крышу и взрывается.