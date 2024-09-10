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Происшествия Атаки БПЛА онлайн-трансляция Подмосковье массово атаковали дроны ВСУ: пожар в многоэтажке после прилета БПЛА потушили — онлайн

Подмосковье массово атаковали дроны ВСУ: пожар в многоэтажке после прилета БПЛА потушили — онлайн

Рассказываем, что известно о ЧП

8 839
64 комментария

Жители подмосковного Раменского сообщают о попадании БПЛА в многоэтажку на Спортивном проезде. После «прилета» начался пожар.

Огонь перекинулся с 11-го на 12-й этаж. Внутри могут находиться люди. На место выехали пожарные и скорая.

Мы собираем информацию о ЧП в режиме онлайн.

В подмосковных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском введены временные ограничения, сообщили в Росавиации. Также не принимает и не отправляет борта авиагавань Казани.

Дом на Спортивной в Раменском полностью эвакуировали, жильцам предоставили место в пункте временного размещения, но многие остались у своих подъездов:

— Сказали, что пока идут следственные действия, в квартиры не пустят. Может, даже сегодня уже не получится попасть домой.

Жильцы дома на Спортивной в Раменском показывают свои травмы, у некоторых после атаки БПЛА на ногах царапины и порезы.

Жильцов дома на Спортивном проезде в Раменском продолжают эвакуировать.

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— Прибежал — ничего не вижу. Потом слышу, что лифты стали гудеть, спускаться туда-сюда. Люди начали спускаться. Очень много было людей — все жители домов на Спортивном проезде были здесь, на площадке, — рассказал MSK1.RU житель одного из домов в Раменском.

Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыто из-за обломков беспилотника.

Такая обстановка сейчас у дома на Спортивном проезде, где после прилета беспилотника загорелось два этажа.

Следователи изучают осколки беспилотника, который попал в дом в Раменском. Как передает корреспондент MSK1.RU, зону оцепления постепенно расширяют.

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Аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

— Я проснулся от того, что слышу, как подлетает… Открыл глаза — там взрывная волна такая оранжевая. И очень громкий взрыв. Уши такого не передают, — рассказал корреспонденту MSK1.RU выживший в пожаре житель соседнего дома на Спортивном проезде. — И у женщин паника случается. Мы с папой сохраняем спокойствие. Просто страшно, когда видишь, когда на тебя стёкла летят.

Владимир держит в руках собаку. Она, как он рассказал, хорошо переносит салюты, поэтому с ней сейчас всё нормально.

Ребенок не умирал? Появилась новая информация о последствиях трагедии в Раменском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев опроверг информацию о погибшем 9-летнем ребенке. По уточненной информации, погибла 46-летняя женщина.

— Ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась, — рассказал в своем Telegram-канале Андрей Воробьев.

В доме на Спортивном проезде, по уточненным данным, пострадали три человека, которых доставили в Раменскую больницу.

В пункты временного проживания заселили 43 человека. Им обеспечили размещение и горячее питание, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Что известно о самой масштабной атаке беспилотников на Московскую область к этой минуте

  • Всего за ночь силы ПВО сбили в Подмосковье 14 беспилотников. Больше всего — в Раменском (шесть) и в Подольске (четыре). Также БПЛА сбили в Домодедово, Люберцах, Коломне и в районе аэропорта Жуковский;

  • в Раменском в результате пожара погиб девятилетний ребенок;

  • пять человек пострадали — у них осколочные ранения;

  • аэропорт в Жуковском закрыт;

  • один из дронов попал по частному дому в Раменском;

  • место трагедии огорожено, жильцов эвакуировали.

Количество пострадавших в результате атак БПЛА увеличилось до пяти, сообщает SHOT.

Атакуют сегодня не только Московскую область. В Брянской области сбито 59 беспилотников, в Калужской — 7. По предварительным данным, жертв и разрушений в регионах нет.

Дрон попал по частному дому в Раменском районе Московской области. На кадрах видно, как беспилотник врезается в крышу и взрывается.

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Комментарии
64
280271420
10 сентября 2024, 09:18
Жаль, не в бункер
За державу обидно!
10 сентября 2024, 11:09
Шойгу!Герасимов! Где ПВО? Почему столько денег тратится не на ПВО,а на "выборы"с заранее известным результатом и где много фамилий,но нет имён?Неужели никто не понимает,что страна не выдержит ещё одной победы такой демократии? Почему столько денег тратится не на ПВО ,а на различные форумы и фестивали плова или "Новая волна" и т.п. ,когда враг на нашей территории и чуть ли не ежедневно атакует столицу ??? Почему всё не так? Сколько пузырей было надуто нашими болтунами ......
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