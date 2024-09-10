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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотник попал в многоэтажку в Подмосковье, два этажа охватил пожар. Кадры с места ЧП

Беспилотник попал в многоэтажку в Подмосковье, два этажа охватил пожар. Кадры с места ЧП

Жильцов дома эвакуируют

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32 комментария

Пожар случился в Раменском районе

В ходе атаки ВСУ на Подмосковье в многоэтажку попали осколки БПЛА. На 11-м и 12-м этажах случился пожар. В соцсетях распространяются кадры с места ЧП.

По предварительной информации, пострадало пять квартир, сообщает телеграм-канал Baza. На место приехали пожарные и скорая.

— В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбито еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточняется информация о повреждениях. Специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки БПЛА упали на территории частного домовладения. Предварительно без пострадавших, — написал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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Комментарии
32
Yumare
10 сентября 2024, 09:32
Мне наконец-то стало понятно, что беспилотники не опасны, так как их сбивают ещё на подлёте! Ну, а осколки... Осколки - это незначительные мелочи. Подумаешь, несколько квартир уничтожены... Подвалы-то остались!
mirror
10 сентября 2024, 10:54
Им надо переориентироваться на Рублёвку, видимо в Раменское случайные прилёты. Погибшего мальчика и взрослых пострадавших очень жаль... Любители продолжают молиться и портрет не главнокомандующего целовать?
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