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Происшествия «Перестал выходить на связь»: в Новосибирске пропал 19-летний парень — его ищут несколько дней

«Перестал выходить на связь»: в Новосибирске пропал 19-летний парень — его ищут несколько дней

О местонахождении сибиряка ничего не известно с 4 сентября

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Заявка на поиск молодого человека поступила в отряд 7 сентября

В Октябрьском районе пропал 19-летний Дамир Ахмадиев. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Волонтёры уточняют, что парень пропал 4 сентября.

— 7 сентября на горячую линию отряда поступила заявка на поиск 19-летнего Ахмадиева Дамира Амировича. 4 сентября молодой человек, поживающий в Октябрьском районе, перестал выходить на связь, с тех пор его местонахождение неизвестно, — рассказали корреспонденту НГС представители поискового отряда.

Приметы пропавшего парня: рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза светло-карие.

В день исчезновения новосибирец был одет предположительно в тёмно-синий спортивный костюм, тёмно-синие кроссовки или чёрные мокасины. С собой у Дамира, предположительно, был серый рюкзак.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Дамира Ахмадиева, волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске нашли тело пропавшей сибирячки.

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Комментарии
1
Гость
9 сентября 2024, 17:10
Ну вообще-то в 19 лет человек уже сам решает, выходить с кем-то на связь или нет...
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