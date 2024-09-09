«Перестал выходить на связь»: в Новосибирске пропал 19-летний парень — его ищут несколько дней

Заявка на поиск молодого человека поступила в отряд 7 сентября Источник: «ЛизаАлерт» / vk.com, Александр Ощепков / NGS.RU











В Октябрьском районе пропал 19-летний Дамир Ахмадиев. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Волонтёры уточняют, что парень пропал 4 сентября.

— 7 сентября на горячую линию отряда поступила заявка на поиск 19-летнего Ахмадиева Дамира Амировича. 4 сентября молодой человек, поживающий в Октябрьском районе, перестал выходить на связь, с тех пор его местонахождение неизвестно, — рассказали корреспонденту НГС представители поискового отряда.

Приметы пропавшего парня: рост 190 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза светло-карие.

В день исчезновения новосибирец был одет предположительно в тёмно-синий спортивный костюм, тёмно-синие кроссовки или чёрные мокасины. С собой у Дамира, предположительно, был серый рюкзак.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Дамира Ахмадиева, волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.