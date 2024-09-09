Исчезла 8 дней назад: в Новосибирске нашли тело пропавшей сибирячки

Тело пропавшей 1 сентября в Октябрьском районе Инны Токаревой нашли в Новосибирске. О том, что женщина погибла, сообщили сегодня в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
— Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким, — написали волонтеры.
34-летняя Инна Токарева пропала 1 сентября в Октябрьском районе, в день исчезновения женщина была одета во все черное. НГС обратился за комментарием в пресс-службу следственного комитета по региону.
Недавно в Новосибирской области пропал 18-летний Владислав Дружинин.
Обновлено. В пресс-службе следственного комитета сообщили, что отдел по Октябрьскому району проводит проверку. Тело женщины нашли 8 сентября в том же районе. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.