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Происшествия Исчезла 8 дней назад: в Новосибирске нашли тело пропавшей сибирячки

Исчезла 8 дней назад: в Новосибирске нашли тело пропавшей сибирячки

В день исчезновения женщина была одета во все черное

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3 комментария

Информацию о том, что Инна пропала волонтеры опубликовали 5 сентября

Тело пропавшей 1 сентября в Октябрьском районе Инны Токаревой нашли в Новосибирске. О том, что женщина погибла, сообщили сегодня в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким, — написали волонтеры.

34-летняя Инна Токарева пропала 1 сентября в Октябрьском районе, в день исчезновения женщина была одета во все черное. НГС обратился за комментарием в пресс-службу следственного комитета по региону.

Если вам что-либо известно о случившемся, расскажите об этом редакции НГС, можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно в Новосибирской области пропал 18-летний Владислав Дружинин.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено. В пресс-службе следственного комитета сообщили, что отдел по Октябрьскому району проводит проверку. Тело женщины нашли 8 сентября в том же районе. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
3
Гость
9 сентября 2024, 14:43
Иноагенты и либерасты наверное в восторге! Они же всегда рады любым плохим новостям в России 👎😡
Гость
9 сентября 2024, 14:42
Выглядит на 50. Что не жилось то?
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